Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Ece Erken'in banka hesabı bloke edildi! 'Ah be Şafak’ım hiç dostun yokmuş'

#Ece Erken#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Ece Erken Mahmutşafakyazıcıoğlu
Ece Erkenin banka hesabı bloke edildi Ah be Şafak’ım hiç dostun yokmuş

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ocak ayında Yeşilköy'de bulunan balıkçısında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eşinin vefatıyla sarsılan Ece Erken dün yaşadığı büyük şoku sosyal medya hesabından paylaştı.

Haberin Devamı

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken banka hesabının bloke edildiğini görünce çıldırdı!

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eşinin vefatıyla sarsılan Ece Erken zor günleri atlatmak için oğlu ve yakın dostlarıyla vakit geçiriyor. Sık sık Instagram hesabından dua paylaşımları ve kocasıyla mutlu anlarının karelerini yayınlayan Ece Erken oğlunun doğum gününde yaşadığı bir olayla çıldırdı.

Ece Erken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Neden çünkü Şafak'a ‘abi' diyen, peşinde gezen 'param yok bana borç al' diyen, ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış" diyerek isyan etti.

Haberin Devamı

Ece Erken bu işin peşini bırakmayacağını söyleyerek "Daha önce hapis yatan şerefsizle her türlü savaşacağım" dedi.

Gözden Kaçmasın

Eşim katledilmeden bir gece önce
#ECE ERKEN#ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU
Eşim katledilmeden bir gece önceHürriyet LogoHürriyet.com.tr

EŞİM SENİN YÜZÜNDEN ÖLDÜ

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle suçladığı kişi hakkında ağır ithamlarda bulunan Erken, 'Sokağa çıkarken utanman, ölüme sebebiyet vermekten kahrolman gerekirken uyduruk çekler yazıp ölen eşime iftira atıyorsun.  Kasti benim hesabıma yaptığın bu blokeyle birlikte senin namussuz yaşamını, hapislerde çürüyeceğin günleri Allah nasip etsin ve yaptığın dolandırıcılığı herkese ispat edeceğim.’ İfadelerini kullandı.

Vefat eden eşine de seslenen ünlü sunucu, ‘En yakınların mal kaçırdı, ‘Çavuş’ soyadlı birinin üstüne yaptılar her şeyi… ‘Arkadaşım’ dediğin dolandırıcı şerefsiz çıktı. Borcu varken ‘borcu var’ dedi. Ah be Şafak’ım hiç dostun, hiç adam yokmuş çevrende. Allah seni kurtarmış’ dedi.

Gözden Kaçmasın

Hayata tutunuyorsam en büyük sebebim sensin
#ECE ERKEN#EYMEN
'Hayata tutunuyorsam en büyük sebebim sensin'Hürriyet LogoHürriyet.com.tr
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ece Erken#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Ece Erken Mahmutşafakyazıcıoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Haftanın dört günü çalışmaya başlayan şirkette neler yaşandı ‘Bugün 1 Nisan mı’

Haftanın dört günü çalışmaya başlayan şirkette neler yaşandı? ‘Bugün 1 Nisan mı?’

#İş Hayatı
Rusya’da değişmeyen 2 numara

Rusya’da değişmeyen 2 numara

#Dmitri Medvedev
Bir savaş silahı olarak tecavüz Berlin ve Nankingte neler yaşanmıştı

Bir savaş silahı olarak tecavüz! Berlin ve Nanking'te neler yaşanmıştı?

#Rusya-Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Haftanın dört günü çalışmaya başlayan şirkette neler yaşandı ‘Bugün 1 Nisan mı’

Haftanın dört günü çalışmaya başlayan şirkette neler yaşandı? ‘Bugün 1 Nisan mı?’

#İş Hayatı
Rusya’da değişmeyen 2 numara

Rusya’da değişmeyen 2 numara

#Dmitri Medvedev
Bir savaş silahı olarak tecavüz Berlin ve Nankingte neler yaşanmıştı

Bir savaş silahı olarak tecavüz! Berlin ve Nanking'te neler yaşanmıştı?

#Rusya-Ukrayna Savaşı