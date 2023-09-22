1 milyon yeni üniversiteliye 10 maddelik uyum rehberi

Haberin Devamı

ZAMAN ÇİZELGESİ OLUŞTURUN

1- Kendi hayatlarının sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor. Yemek yapmak, parayı nasıl harcayacağını belirlemek, giysilerini temizlemek, yurt ya da evdeki ortak yaşama uyum sağlamak hep bu sorumluluğun gerekleri.

2- Liseden farklı olarak öğrenci, dersleri takip etmekten sınavlara hazırlanmaya, ödev ya da proje teslim etmeye doğrudan kendisi sorumlu. Bu yüzden zamanı iyi kullanmalısınız. Zaman çizelgesi kullanmak iyi bir başlangıç olur.

DUYURULARI TAKİP EDİN

3- Okulun, yurdun, kütüphanenin yönergelerini inceleyin ve kuralları öğrenin. Üniversitenin ve birimlerinin duyurularını takip edin.

4- Öğrenci, üniversitede derslerin çoğunda pasif dinleyici rolünden, aktif öğrenen rolüne geçiyor. Kendi kendinize araştırmaya ve öğrenmeye hazır olun.

Haberin Devamı

5- En önemli anahtar iletişim becerileriniz olacak. Kendi haklarınızı savunabilmek, ihtiyaç ve duygularınızı iletebilmek için mutlaka iletişim becerilerinizi geliştirmeye yönelik fırsatlar arayın.

Doç. Dr. AslıBugay Sökmez

KULÜPLERE ÜYE OLUN

6- Üniversitelerin doğa sporları, dans, tiyatro gibi birçok kulübü var. Yeni insanlarla tanışmak, eğlenmek, öğrenmek ve stresinizle daha iyi baş etmek için bu kulüplerden en azından birine mutlaka katılın.

7- Reşit olma ile birlikte alkol gibi zararlı maddelere ulaşabiliyor olmanız onlara kapılmanıza neden olmasın. Unutmayın zararlı yiyecek ve içecekler reşit olsanız da yine zararlı. Bedeniniz için sağlıklı tercihler yapın.

8- Flört şiddetinin fiziksel, cinsel, psikolojik, dijital, sosyal, ısrarlı takip (stalking) ve ekonomik olmak üzere farklı türleri var. Bunlardan birine maruz kaldığınız hiçbir ilişkinin içinde yer almayın.

9- Dönem başlarken muhtemelen kayıtlar için akademik danışmanınızla tanışacaksınız ama kayıt telaşı geçtikten sonra tekrar randevu alnı.

10- Kişisel ve sosyal konularda profesyonel ve ücretsiz destek sağlamakla sorumlu olan bu merkezlerden sadece sorun çıkınca değil, çıkmadan evvel de kendinizi güçlendirmek için istediğiniz zaman faydalanabilirsiniz.

Haberin Devamı

NELERE DİKKAT ETMELİ?

- Prof. Dr. Yelkin Diker Coşkun - Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı: Üniversiteye geçerken öğrenciler akademik ve sosyal yaşamlarına ilişkin düzenlemeler yapmalı. Okuyacakları bölümün ders programını inceleyip, zorunlu seçmeli ya da varsa uygulamalı derslerin özelliklerine ilişkin bilgi edinmeleri hazırlıklı olmalarını sağlar. Bölümün staj uygulamaları hakkında da bilgi sahibi olmalılar. Ayrıca genel olarak ders seçme, derse devam ve uygulanan ölçme değerlendirme prosedürlerine ilişkin bilgileri bölümlerinden talep etmeleri yararlı olur. Akademik anlamda bu ön bilgiler derslere adapte olmalarını kolaylaştırır. Sosyal gelişimlerine ilişkin de hedefler oluşturmalı. Yeni bir dil öğrenmek, farklı ülkeleri görebilecekleri değişim programlarına katılmak, yan dal ya da çift anadal programlarından faydalanmak, alanıyla ilgili çeşitli sertifika programlarına katılmak gibi faaliyetler de donanımlı bir üniversite öğrencisi olmalarını sağlar.

Haberin Devamı