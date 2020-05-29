1 Haziran açılımı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, merakla beklenen normalleşme takvimi kararlarını açıklamadan önce özetle şunları söyledi:

“Elbette alınan tedbirler sebebiyle işine ara verdiği, işi yavaşladığı, geliri azaldığı için sıkıntı çeken vatandaşlarımız olmuştur. Özellikle de devletin tüm imkânlarını bu vatandaşlarımızın hizmetine sunarak zor zamanlarında yanlarında olduğumuzu gösterdik. Bu süreçte fedakârca görev yapan sağlık personelimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah’ın izni, milletimizin gayreti, devletimizin katkısıyla son 2.5 aydaki kayıplarımızın hepsini de hem de çok kısa sürede ziyadesiyle geri alacağımızdan en küçük bir şüphemiz yoktur. Bir asır önce ‘hasta adam’ yaftasıyla tarihten silinmeye çalışılan Türk milletinin bugün, hastaların ümidi olarak öne çıkması dahi başlı başına bir ibret vesikasıdır. İnşallah bundan sonrası daha kolaydır.

Tarabya’daki Huber Köşkü’nde gerçekleştirilen toplantı 4 saat sürdü. Dokuzuncu kez videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

HASTA SAYISI AZALIYOR

Aldığımız tedbirler sayesinde, yeni hasta sayımız ile yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayımız sürekli azalıyor. Testleri yaygınlaştırarak, takipleri tavizsiz sürdürerek, salgını kontrol altında tutuyoruz. Hastalığın tedavisinde ihtiyaç duyulan ilaçların ve cihazların üretimi konusunda da epeyce mesafe kat ettik. Yurtdışı temini ve özel sektörün desteğinin yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı ilaç fabrikaları da üretime başladı. Aynı şekilde solunum cihazı üretimini de hem özel sektör, hem Makine ve Kimya Enstitüsü (MKE) kurumumuz vasıtasıyla sürdürüyoruz. Şu ana kadar ürettiğimiz, 3 bin 626 solunum cihazının bin adetini de ihraç ettik. Sadece ülke içindeki insanımıza sahip çıkmakla kalmadık. 126 farklı devletten, 75 bin vatandaşımızı, 365 uçak, 34 karayolu, 10 deniz yolu seferiyle ülkemize getirttik. Moritanya’dan Bolivya’ya kadar, nerede olursa olsun, hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Bunun yanında ülkemizden yardım veya ürün talep eden 135 ülkeden 100’üne cevap vermeyi başardık.

AYASOFYA’DA FETİH SURESİ OKUNACAK

Yarın (bugün) İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümünde milletle birlikte çok güzel programlara şahitlik edeceğiz. Önce Sancaktepe’de iki ayda inşa ettiğimiz 1008 yataklı Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin açılışını yapacağız. Akşam saatlerinde Okçular Vakfı’nın Fetih Kupası yarışmaları gerçekleştirilecek. Bunun ardından ise Kültür ve Turizm Bakanlığımızın düzenlediği Fetih Şöleni kapsamında Ayasofya’da Fetih Suresi okunacak ve dualar edilecek. Milletimizin fetih sevincini bu programlarla hep birlikte yaşamaya çalışacağız.

TEYAKKUZU ELDEN BIRAKMAMAMIZ GEREKİYOR

Milli iradeden güç alarak yönetime gelmek yerine hala darbelerden, terörden, kaostan, sokak olaylarından medet umanlara milletimiz asla fırsat vermeyecektir. Rahmetli Menderes’le bizim fotoğrafımızı yan yana koyarak akıbetlerimizi hatırlatan faşistlere bugün de rastlanması teyakkuzu elden bırakmamamız gerektiğini gösteriyor. Bu ülkede ezanları susturmaya, bayrakları indirmeye, milletin vermediği gücü gasp etmeye, halkına hizmet edenleri idama göndermeye artık kimsenin gücü yetmeyecektir.”

SEYAHAT YASAĞI KALKIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlerarası seyahat sınırlamasının 1 Haziran’dan itibaren tamamıyla kaldırıldığını duyurdu: “Gelişmeleri takip ederek, olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz.

KAMUDA NORMAL MESAİ

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacaklar. Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları, kurumlarınca değerlendirilecek.”

65 YAŞ ÜSTÜNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğanı, 65 yaş ve üstü ile ilgili, “65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek. Esnaf ve sanatkar olarak işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşların maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işlerinin başında olabilecekler” diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı, dün akşam yayınladığı genelge ile 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların, 31 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerini hatırlattı. Genelgeye göre ayrıca 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

KREŞLER AÇILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kreşler ve gündüz bakımevlerinin 1 Haziran’da açılacağını da belirtti. Ayrıca 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasının 18 yaşa indirildiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı, genelge ile ayrıntıları duyurdu. Buna göre;

- 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler ise çarşamba ve cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

- Yasağa tabi çocuk ve gençler bakıcı, aile büyükleri, kreş veya gündüz bakımevlerine gidebilecek, veli nezaretinde yolculuk yapabilecek.

PLAJLAR, PARKLAR, BAHÇELER PAZARTESİ AÇILIYOR



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı kararlar şöyle:

- Restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00’ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekânları ile nargile satışı bu kapsamın dışında.

- Sadece kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi değil.

- Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri, 1 Haziran’da hizmet vermeye devam edecek.

- Plajlar, milli parklar ve bahçeler, belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran’dan itibaren faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri de 1 Haziran’da açılacak.

- Hayvan satış yerleri 1 Haziran’dan, hipodromlar 10 Haziran’dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek.

- Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırıldı. Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00’e kadar hizmet verebilecek.

- Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırıldı.

- Sürücü kursları benzeri kurslar 1 Haziran’dan itibaren hizmet verebilecek.

- Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran’dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecek.

- Açık havada oturma alanları bulunan yerlerdeki konserler, saat 24.00 ile sınırlı olmak şartıyla başlayabilecek. Tüm bu konularla ilgili ayrıntılı açıklamalar ilgili kurumlarca kamuoyuyla paylaşılacak.

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili sosyal mesafeyle sezona hazır.

ÜÇ VAZGEÇİLMEZİMİZ: MASKE, MESAFE TEMİZLİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normal düzen için alınan kararların hayırlara vesile olmasını dilediğini belirterek “Maske, mesafe, temizlik. Bu hususları aman ihmal etmeyelim. Muhakkak maskeyle dolaşalım, muhakkak fiziki mesafeye dikkat edelim, muhakkak temizliğe dikkat edelim ki bunlar bizim üç vazgeçilmezimizdir” dedi.

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge gönderdi. Genelgeye göre sokağa çıkma yasağının uygulandığı büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak’ta bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı devam edecek. Yasak öncesi market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecekler. Yasağın olduğu 30 Mayıs Cumartesi günü bu işyerleri saat 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Aynı saatler arasında bu işyerleri evlere servis şeklinde de satış yapabilecek. Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Yasağın olduğu 30 Mayıs ve 31 Mayıs’ta sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri açık olacak. Tatlı satışı yapan iş yerleri sadece adrese servis şeklinde satış yapabilecekler.

Ayrıca Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 30 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini açıkladı.