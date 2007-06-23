GEZEGENLER VE SÄ°Z / MERKÃœR

MERKÃœR - Ä°KÄ°ZLER VE BAÅžAK BURÃ‡LARI
Ben MerkÃ¼r'Ã¼m, nazik ve yumuÅŸak,
AltÄ±ncÄ± gezegen, rÃ¼zgarlar yukardan gelirken,
DiÄŸer yÄ±ldÄ±zlar Ä±lÄ±nÄ±rken ben sÄ±caktÄ±m,
Ben soÄŸukken onlar yoktular,
Ä°kizler ve BaÅŸak iyiyken,
Ve onlarÄ±n evleri benim hesabÄ±mdayken,
Daha akÄ±llÄ± ve becerikli olurum,
JÃ¼piter beni bÃ¼yÃ¼lemediÄŸinde,
Ben Ã§ok iyiyim, BaÅŸak'tayken,
Ama BalÄ±klar uzaktayken,
BÃ¼tÃ¼n burÃ§lar yolumdayken,
ÃœÃ§yÃ¼z, dÃ¶rt ve otuz gÃ¼nde,
Ã‡ocuklarÄ±m sadÄ±k ve kalÄ±cÄ±dÄ±r,
RÃ¼yalarda ÅŸehvetli, ustalÄ±k ve hÃ¼nerle,
Bu onlar iÃ§in katÄ± ve uzun bir yolculuk,
Bu yolda acaip yeni bilgiler Ã¶dÃ¼l olacaktÄ±r,
YÃ¼zleri dolu, solgun ve yuvarlak,
Bedenleri beyaz, uzuvlarÄ± sessiz,
Saatleri (zamanÄ±) ve organlarÄ± Ã§ok iyi.
MÃ¼kemmel bir ÅŸair, yazÄ±cÄ± ama huzursuz,
Ã‡ok akÄ±llÄ± ve de iyi bir ressam,
Zeka doludur onlar, Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±rlar,
Ama yardÄ±m istendiÄŸinde vermezler.
ÅžansÄ±n, zekanÄ±n ve iletiÅŸimin gezegeni. YaÅŸamdaki baÅŸarÄ±yÄ±, zekamÄ±Ä±zÄ±n gÃ¼cÃ¼nÃ¼ ve iletiÅŸimi ona borÃ§luyuz.
MantÄ±k - Ä°letiÅŸim - AlÄ±ÅŸ veriÅŸ - Bedensel ve zihinsel haberleÅŸme - BaÄŸlantÄ±lar planeti.
AydÄ±nlÄ±k tarafÄ±:
Ä°yi idrak etme - DeÄŸerlendirebilme - EleÅŸtiri - Ä°fade ve yazÄ±da kaabiliyet - AracÄ±lÄ±k - Diplomasi - Genel entellektÃ¼el yetenekler - Analiz - Merak - MantÄ±k - Zihinsel kavrayÄ±ÅŸ.
KaranlÄ±k tarafÄ±:
Konu anlatÄ±mÄ±nda tutukluk - EleÅŸtiride eksiklik - DaÄŸÄ±nÄ±klÄ±k - YazÄ±ÅŸma ve konuÅŸmalarda tutukluk - AklÄ±n abartÄ±lmasÄ± ve zayÄ±flÄ±ÄŸÄ± - AÅŸÄ±rÄ± esneklik - Sinirlilik - KurnazlÄ±k.
EtkilediÄŸi organlar:
KonuÅŸma ve duyu organlarÄ± - Sinir sistemi - Motor sinirler - Eller ve parmaklar - Solunum sisteminin Ã¼st kÄ±smÄ± - Tiroid bezi.
KiÅŸilik:
Ticaretle uÄŸraÅŸan kimseler - Komisyoncular - DÃ¼ÅŸÃ¼nce iÅŸÃ§ileri - Yazar ve konuÅŸmacÄ±lar - Gezeteciler - TaÅŸÄ±tlarla ilgili kimseler - ÅžÃ¼pheli meslek sahibi kiÅŸiler.
ArtÄ± Ã¶zellikler:
Diplomatik davranÄ±ÅŸlarda bulunmak - MeraklÄ± bir yapÄ±ya sahip olmak - Analizci davranmak - Ä°fade edebilme yeteneÄŸinin iyi kullanÄ±lmasÄ± - KonuÅŸma yeteneÄŸi - EleÅŸtirilerde tutarlÄ±lÄ±k - MantÄ±ÄŸÄ±n iyi kullanÄ±mÄ± - Ticari zihniyete sahip olmak - SaÄŸlam sinirler - AlÄ±ÅŸ-veriÅŸ ve aracÄ±lÄ±k konularÄ±nÄ± iyi deÄŸerlendirebilmek - Eller ve parmaklarÄ±n iyi kullanÄ±mÄ±.
Eksi Ã¶zellikler:
MerakÄ±n aÅŸÄ±rÄ±ya kaÃ§masÄ± - EleÅŸtirilerde eksiklik - Zihinsel daÄŸÄ±nÄ±klÄ±k - Kendi fikirlerinin abartÄ±lmasÄ± - Sinirli davranÄ±ÅŸlarda bulunmak - KonuÅŸma ve yazÄ±ÅŸmalarda tutuk olmak - El ve parmaklarÄ±n rahat kullanÄ±lamamasÄ± - Ticari zihniyetin kÃ¶tÃ¼ye kullanÄ±lmasÄ± - Pratiklikten uzak olmak - Konu anlatÄ±mÄ±nda abartÄ±ya kaÃ§mak.
MERKÃœR'ÃœN ASTRO ETKÄ°LERÄ°
Psikolojik Ã–zellikler:
(+) Ä°yi algÄ±lama oÂ eleÅŸtiri oÂ konuÅŸma ve yazÄ±da Ã§eviklik oÂ baÄŸlantÄ± oÂ diplomati oÂ ruhsal uÄŸraÅŸ.
(-) EleÅŸtiri ve algÄ±lamada eksiklik oÂ patlama oÂ sinirlilik oÂ yalan oÂ kurnazlÄ±k.
Biyolojik Ã–zellikler:
SinirselÂ fonksiyonlar oÂ sinirlilik.
Sosyolojik Ã–zellikler:
Zihin iÅŸÃ§isi oÂ ticaret yapmak oÂ aracÄ± oÂ genÃ§ kiÅŸiler oÂ memur oÂ ÅŸÃ¼pheli meslek sahibi kiÅŸiler.
MERKÃœR EVLERDE "Ben Neyim?"
MERKÃœR 1. EVDE
KonuÅŸkan, bilgi ve Ã§evredeki haberleri Ã§eken, baÅŸkalarÄ±nÄ±n duymak istediklerini sÃ¶yleyen ve her yerde olduÄŸunu ve herÅŸeyi bildiÄŸini gÃ¶sterir ÅŸekilde davranmaktan hoÅŸlanan birisiyim o AynÄ± zamanda birden fazla iÅŸle uÄŸraÅŸmam mÃ¼mkÃ¼n.
MERKÃœR 2. EVDE
DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerden ve fikirlerden anlaÅŸÄ±lÄ±r yararlar saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±m o YazarlÄ±k, kominikasyon, eÄŸitim, satÄ±ÅŸ, yayÄ±ncÄ±lÄ±k, seyahat veya taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ktan gelir kazanabilirim o BaÅŸkalarÄ±nÄ±n Ã¶nemli bulduÄŸu ÅŸeyleri Ã¶ÄŸrenerek kiÅŸisel fÄ±rsatlar yaratmasÄ±nÄ± bilirim.
MERKÃœR 3. EVDE
DoÄŸal bir haberleÅŸmeciyim o Elbecerisi ve mekanik becerilerim vardÄ±r o KardeÅŸlerle ziyafetlerden hoÅŸlanÄ±rÄ±m o EntellektÃ¼el meraka sahibim o KonuÅŸma, duyma ve Ã¶ÄŸrenme konusunda bazÄ± aksilikler Ã§Ä±kabilir o Cemiyet olaylarÄ± ile ilgilenirim.
MERKÃœR 4. EVDE
Bir Ã§ok kitaplar, dergiler veya gerÃ§eÄŸe dayalÄ± dÃ¶kÃ¼manlara sahip olmayÄ± arzularÄ±m o Ä°yi bir tamirci olduÄŸum sÃ¶ylenir o Evimde geniÅŸ bir cihaz yada alet Ã§eÅŸidi bulundurmayÄ± isterim o Ä°leriki dÃ¶nemlerimde kardeÅŸim ile birlikte yaÅŸayabilirim o Cemiyet toplantÄ±larÄ± iÃ§in evimi kullanmaktan hoÅŸlanÄ±rÄ±m.
MERKÃœR 5. EVDE
YaratÄ±cÄ±yÄ±m ve iyi bir yazma kaabiliyetim vardÄ±r o Kaabiliyetli bir taklitÃ§i olmam da mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r o EntellektÃ¼el kaabiliyeti olanlara romantik ÅŸekilde baÄŸlanÄ±rÄ±m o Ã‡alÄ±ÅŸan Ã§ocuklara, bir ÅŸeyler Ã¶ÄŸretmek ve yardÄ±m etmekten hoÅŸlanÄ±rÄ±m.
MERKÃœR 6. EVDE
Kendimi iÅŸime adamÄ±ÅŸdÄ±r o Gereksiz olaylarla fazlaca uÄŸraÅŸabilirim o BaÅŸkalarÄ±na iÅŸ vermekten hoÅŸlanÄ±rÄ±m o SatÄ±ÅŸ veya iÅŸ vermek, sosyal veya saÄŸlÄ±k ile ilgili servislerde Ã§alÄ±ÅŸmaya eÄŸilimliyim o Daha Ã§ok kaÄŸÄ±t iÅŸleri ile uÄŸraÅŸmayÄ± severim o Fiziksel saÄŸlÄ±ÄŸÄ±m ile de ilgiliyim.
MERKÃœR 7. EVDE
AynÄ± zamanda birden Ã§ok iÅŸim olabilir o Birden Ã§ok evlilik ihtimali olabilir o KontratlarÄ±, halkla iliÅŸkileri veya hukuku gerektiren iÅŸlerle ve ilgilenmem mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r o Ä°simler, suratlar veya diÄŸer kiÅŸiler hakkÄ±ndaki olaylarÄ± mÃ¼kemmel ÅŸekilde akÄ±lda tutabilme yeteneÄŸim vardÄ±r.
MERKÃœR 8. EVDE
Psikolojik ve ruhsal olaylarla ilgiliyim o BaÅŸkalarÄ±nÄ±n finansal durumlarÄ± ile ilgilenebilirim o SÄ±r saklayabilen birisiyim o SÃ¶zlÃ¼ veya yazÄ±lÄ± haberleÅŸmede iyi ve kurnaz davranÄ±rÄ±m o AraÅŸtÄ±rma ve incelemeye meÄŸilli bir yapÄ±m vardÄ±r.
MERKÃœR 9. EVDE
YabancÄ± Ã¼lkelere seyahat veya yabancÄ± bir Ã¼lkede eÄŸitim gÃ¶rebilirim o Birden Ã§ok konuda diploma sahibi olabilirim o Gazeteleri okumayÄ± ve son dedikodularÄ± Ã¶ÄŸrenmeyi severim o YazarlÄ±k, reklamcÄ±lÄ±k, antropoloji, din, Ã¶ÄŸretmenlik veya politikaya ilgi duyabilirim.
MERKÃœR 10. EVDE
Fikirlerimi anlatmak ya da bunlarÄ± pratikte uygulamak iÃ§in danÄ±ÅŸmaya ihtiyaÃ§ duyarÄ±m o Halka aÃ§Ä±k alanlarda dÃ¼ÅŸÃ¼nmekten hoÅŸlanÄ±rÄ±m o Birden fazla mesleÄŸim olabilir, veya iÅŸimde Ã§ift taraflÄ± Ã§alÄ±ÅŸan elemanlarÄ±m olabilir.
MERKÃœR 11. EVDE
ArkadaÅŸlarÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nce ve fikir Ã¼retmek iÃ§in ilham kaynaÄŸÄ± olarak kullanÄ±rÄ±m o Duygusal Ã¶zleÅŸmeler ve baÄŸlÄ±lÄ±k Ã¼zerine kurulmuÅŸ arkadaÅŸlÄ±klardan Ã§ok mantÄ±ksal dostluklar kurmaya eÄŸilimliyim o Organizasyonlarda aktif olmayÄ± amaÃ§larÄ±m.
MERKÃœR 12. EVDE
Fikirlerimi kendime saklarÄ±m o Sessiz bir ortamda daha iyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rÃ¼m o Fikirlerim genel ve mantÄ±ktan Ã§ok iÃ§gÃ¼dÃ¼seldir o HayÄ±rsever kuruluÅŸlar, hastahaneler veya hapishaneler ile ilgilenir, geÃ§miÅŸ, bilinÃ§altÄ±, rÃ¼yalar veya gizli olaylara ilgi duyarÄ±m.
MERKÃœR BURÃ‡LARDA MERKÃœRÂ KOÃ‡'DA
AnÄ±nda karar verme yeteneÄŸiniz vardÄ±r o Kendinizi ifade etmede arzulusunuz o SÃ¼rÃ¼ncemeli tartÄ±ÅŸmalardan kaÃ§Ä±nÄ±rsÄ±nÄ±z o Fikirler ve fikirlerin ifadesi; kurnazlÄ±k ve incelikden yoksundur o Fikirlerinizin iyi kullanÄ±lamamasÄ±nda organizasyon yokluÄŸu olabilir o Keskin duygulara sahipsiniz o Ã‡abuk kÄ±zan yapÄ± o Ã–ÄŸrenmek sizin iÃ§in Ã§abukluk eÄŸilimi verir.
MERKÃœRÂ BOÄžA'DA
Kolay kolay fikirlerinizden ve kararlarÄ±nÄ±zdan vazgeÃ§mezsiniz o DÃ¼ÅŸÃ¼nce tarzÄ±nÄ±z bir yapÄ±, bir plan iÃ§inde ve tutucudur o Fikirleriniz pratik ve yapÄ±cÄ±dÄ±r o Pratik uygulamalar sizin iÃ§in en verimli Ã¶ÄŸrenme ÅŸeklidir o Fiziksellikde ve zihinsellikde daima en pratik yolu seÃ§mek istersiniz.
MERKÃœRÂ Ä°KÄ°ZLER'DE
Birbirini takip eden, akÄ±cÄ± fikirlere sahipsiniz o Bir zaman aralÄ±ÄŸÄ±nda, bir olaya konsantrasyon zorluÄŸu Ã§ekersiniz o Zeki birisiniz o Tane tane ve anlaÅŸÄ±lÄ±r konuÅŸma tarzÄ±nÄ±z vardÄ±r o KolaylÄ±kla Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶nebilirsinizÂ o DuygularÄ±nÄ±z (algÄ±lar) derinlikden yoksun olabilir o Ã–ÄŸrenmede sebatsÄ±z ve Ã¶nceden kestirilemez davranÄ±ÅŸlar iÃ§indesiniz o Ã‡ok yÃ¶nlÃ¼ zihinsel ve mekanik becerilere sahipsiniz o SÃ¼rekli teÅŸvik edilmek isteÄŸi duyarsÄ±nÄ±z.
MERKÃœRÂ YENGEÃ‡ DE
BaÅŸkalarÄ±nÄ±n fikirlerini almaya ve yansÄ±tmaya yatkÄ±nÄ±m o Sezgili ve Ã§Ã¶zÃ¼msellikden ziyade iÃ§gÃ¼dÃ¼selim o TarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ± sezgilerim ile baÅŸarÄ±rÄ±m o Fikirlerimi ifade etmeye ihtiyaÃ§ duyarÄ±m o Ã–ÄŸrenme kabiliyetim duygusal olarak hazÄ±r olmanÄ±za baÄŸlÄ±dÄ±r.
MERKÃœRÂ ASLAN'DA
Sabit fikirli ve inatÃ§Ä±yÄ±m o Ã‡oÅŸkuluyum ve kuvvetli hayal gÃ¼cÃ¼m var o KÄ±zgÄ±nlÄ±k ya da ters gelen fikirleri red ederken tepki gÃ¶rebilirim o GerektiÄŸi zaman yoÄŸun konsantre olurum o Ä°fadem Ã¶zgÃ¼n ve dramatiktir o Hatiplik yeteneÄŸim var o EntellektÃ¼el bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼mdeyim.
MERKÃœRÂ BAÅžAK'DA
YapÄ±m iletiÅŸime aÃ§Ä±ktÄ±r o Analitik, Ã§Ã¶zÃ¼mleyici biriyim o BaÅŸkalarÄ± tarafÄ±ndan etkilenmeye aÃ§Ä±k bir yapÄ±dayÄ±m o Ã‡abuk Ã¶ÄŸrenme yeteneÄŸim,Â organizasyon ve satÄ±ÅŸ kabiliyetimÂ vardÄ±r o Matematiksel, mekanik veya artistik becerilere sahibim o Pratiklik o Hayal gÃ¼cÃ¼m geniÅŸtir ve maymun iÅŸtahlÄ± olabilirim fakat geleneksel fikirlere saplanÄ±rÄ±m.
MERKÃœRÂ TERAZÄ°'DE
EntellektÃ¼el zekaya yÃ¶neliÄŸim o Ciddi bilgiden hoÅŸlandÄ±ÄŸÄ±m gibi dedikodu da severim o EÄŸilimim yazÄ± yazma, tartÄ±ÅŸma, mÃ¼zik, sanat veya tasarÄ±ma yÃ¶nelikdir o DÃ¼ÅŸÃ¼nce ve fikirler de tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± yeÄŸlerim o Fiziksel saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±m ve uyumsuzluÄŸum, arzu ve Ã¶ÄŸrenme kabiliyetim ile bÃ¶lÃ¼nÃ¼r.
MERKÃœRÂ AKREP'DE
Zekice entellektÃ¼el maceralar ararÄ±m o SaplantÄ±lÄ± veya inatcÄ± olabilirim o DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerim duygusallÄ±ktan etkilenmez ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerim duygusallÄ±ÄŸÄ± keskinleÅŸtirir o Bildiklerimi deÄŸil yaptÄ±klarÄ±mÄ± Ã¶nemsetebilme kabiliyetim vardÄ±r o Ã‡Ã¶zÃ¼mleyiciyim o ÅžÃ¼peciyim ve fikirlerimi ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimi aÃ§Ä±klamakta Ã§oÄŸu zaman isteksizlik duyarÄ±m.
MERKÃœRÂYAY'DA
Ã‡oÅŸkulu, uyum saÄŸlayabilen kavram yeteneÄŸine sahipsiniz o Ã‡ok geniÅŸ ilgi alanlarÄ±nÄ±z olacaktÄ±rÂ o Ortamlara ve konulara Ã§abuk uyum saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z gibi Ã§abuk da Ã¶ÄŸrenirsiniz o En iyi Ã¶ÄŸrenmeyi seyahat ederken, deÄŸiÅŸik insan ve kÃ¼ltÃ¼rlerle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± deneyimlerle elde edersiniz o Kendinizi doÄŸrudan ve aÃ§Ä±kca ifade etmeyi seversiniz o Detaya saplanma eÄŸilimlerinizde aÅŸÄ±rÄ±lÄ±k gÃ¶rÃ¼lebilir o KonuÅŸkan birisiniz.
MERKÃœRÂ OÄžLAK'DA
Bilginizi kiÅŸisel Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±z iÃ§in kullanmak istersiniz o Hayal gÃ¼cÃ¼nÃ¼z gerÃ§ekcilik veya pratiklik nedeniyle kÄ±sÄ±tlÄ±dÄ±r o Mevkinin, zenginliÄŸinin veya ilerlemenizin tehtit edildiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rseniz en iyi fikirleri bile kabul etmede isteksiz olursunuz o DÃ¼zenli geliÅŸiminiz Ã¶ÄŸrenmeye teÅŸvikler ile olur.
MERKÃœRÂKOVA'DA
Kabul edilmeye zorlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z taktirde geleneksel dÃ¼ÅŸÃ¼nceye saygÄ± gÃ¶sterirsiniz o Ã–ncÃ¼ - yenilikci ve baÄŸnaz olmayan fikirleriniz vardÄ±rÂ o EntellektÃ¼el meraklar iÃ§erisindesiniz o Ä°natcÄ± ve fikrinden dÃ¶nmeyen birisiniz o Ã–ÄŸrenmenizin hÄ±zÄ± beli deÄŸildir o DÃ¼ÅŸÃ¼nce ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zda ani ve kesin deÄŸiÅŸiklikler yapabilirsiniz o Bilimsel bir kiÅŸiliktesiniz.
MERKÃœRÂ BALIK'DA
Zihinsel oluÅŸumunuz, duygusal durumunuzdanÂ etkilenir o Ä°htiras veya idealizim mantÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± hÃ¼kÃ¼msÃ¼z kÄ±lar o DeÄŸiÅŸken birisiniz o GerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± konular ilginizi Ã§ekecektir o Ruhsal, yaratÄ±cÄ±, sanatcÄ± bir yapÄ±nÄ±z ve matamatiksel yetenekleriniz vardÄ±r o Bazen dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nden daha fazla saÄŸduyulu olursunuz o Kuvvetli yÃ¶nlendirilmeye gereksinim duyarsÄ±nÄ±z.