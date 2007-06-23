GEZEGENLER VE SÄ°Z / MERKÃœR

MERKÃœR - Ä°KÄ°ZLER VE BAÅžAK BURÃ‡LARI

Ben MerkÃ¼r'Ã¼m, nazik ve yumuÅŸak,

AltÄ±ncÄ± gezegen, rÃ¼zgarlar yukardan gelirken,

DiÄŸer yÄ±ldÄ±zlar Ä±lÄ±nÄ±rken ben sÄ±caktÄ±m,

Ben soÄŸukken onlar yoktular,

Ä°kizler ve BaÅŸak iyiyken,

Ve onlarÄ±n evleri benim hesabÄ±mdayken,

Daha akÄ±llÄ± ve becerikli olurum,

JÃ¼piter beni bÃ¼yÃ¼lemediÄŸinde,

Ben Ã§ok iyiyim, BaÅŸak'tayken,

Ama BalÄ±klar uzaktayken,

BÃ¼tÃ¼n burÃ§lar yolumdayken,

ÃœÃ§yÃ¼z, dÃ¶rt ve otuz gÃ¼nde,

Ã‡ocuklarÄ±m sadÄ±k ve kalÄ±cÄ±dÄ±r,

RÃ¼yalarda ÅŸehvetli, ustalÄ±k ve hÃ¼nerle,

Bu onlar iÃ§in katÄ± ve uzun bir yolculuk,

Bu yolda acaip yeni bilgiler Ã¶dÃ¼l olacaktÄ±r,

YÃ¼zleri dolu, solgun ve yuvarlak,

Bedenleri beyaz, uzuvlarÄ± sessiz,

Saatleri (zamanÄ±) ve organlarÄ± Ã§ok iyi.

MÃ¼kemmel bir ÅŸair, yazÄ±cÄ± ama huzursuz,

Ã‡ok akÄ±llÄ± ve de iyi bir ressam,

Zeka doludur onlar, Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±rlar,

Ama yardÄ±m istendiÄŸinde vermezler.

ÅžansÄ±n, zekanÄ±n ve iletiÅŸimin gezegeni. YaÅŸamdaki baÅŸarÄ±yÄ±, zekamÄ±Ä±zÄ±n gÃ¼cÃ¼nÃ¼ ve iletiÅŸimi ona borÃ§luyuz.

MantÄ±k - Ä°letiÅŸim - AlÄ±ÅŸ veriÅŸ - Bedensel ve zihinsel haberleÅŸme - BaÄŸlantÄ±lar planeti.

AydÄ±nlÄ±k tarafÄ±:

Ä°yi idrak etme - DeÄŸerlendirebilme - EleÅŸtiri - Ä°fade ve yazÄ±da kaabiliyet - AracÄ±lÄ±k - Diplomasi - Genel entellektÃ¼el yetenekler - Analiz - Merak - MantÄ±k - Zihinsel kavrayÄ±ÅŸ.

KaranlÄ±k tarafÄ±:

Konu anlatÄ±mÄ±nda tutukluk - EleÅŸtiride eksiklik - DaÄŸÄ±nÄ±klÄ±k - YazÄ±ÅŸma ve konuÅŸmalarda tutukluk - AklÄ±n abartÄ±lmasÄ± ve zayÄ±flÄ±ÄŸÄ± - AÅŸÄ±rÄ± esneklik - Sinirlilik - KurnazlÄ±k.

EtkilediÄŸi organlar:

KonuÅŸma ve duyu organlarÄ± - Sinir sistemi - Motor sinirler - Eller ve parmaklar - Solunum sisteminin Ã¼st kÄ±smÄ± - Tiroid bezi.

KiÅŸilik :

Ticaretle uÄŸraÅŸan kimseler - Komisyoncular - DÃ¼ÅŸÃ¼nce iÅŸÃ§ileri - Yazar ve konuÅŸmacÄ±lar - Gezeteciler - TaÅŸÄ±tlarla ilgili kimseler - ÅžÃ¼pheli meslek sahibi kiÅŸiler.

ArtÄ± Ã¶zellikler:

Diplomatik davranÄ±ÅŸlarda bulunmak - MeraklÄ± bir yapÄ±ya sahip olmak - Analizci davranmak - Ä°fade edebilme yeteneÄŸinin iyi kullanÄ±lmasÄ± - KonuÅŸma yeteneÄŸi - EleÅŸtirilerde tutarlÄ±lÄ±k - MantÄ±ÄŸÄ±n iyi kullanÄ±mÄ± - Ticari zihniyete sahip olmak - SaÄŸlam sinirler - AlÄ±ÅŸ-veriÅŸ ve aracÄ±lÄ±k konularÄ±nÄ± iyi deÄŸerlendirebilmek - Eller ve parmaklarÄ±n iyi kullanÄ±mÄ±.

Eksi Ã¶zellikler:

MerakÄ±n aÅŸÄ±rÄ±ya kaÃ§masÄ± - EleÅŸtirilerde eksiklik - Zihinsel daÄŸÄ±nÄ±klÄ±k - Kendi fikirlerinin abartÄ±lmasÄ± - Sinirli davranÄ±ÅŸlarda bulunmak - KonuÅŸma ve yazÄ±ÅŸmalarda tutuk olmak - El ve parmaklarÄ±n rahat kullanÄ±lamamasÄ± - Ticari zihniyetin kÃ¶tÃ¼ye kullanÄ±lmasÄ± - Pratiklikten uzak olmak - Konu anlatÄ±mÄ±nda abartÄ±ya kaÃ§mak.

MERKÃœR'ÃœN ASTRO ETKÄ°LERÄ°

Psikolojik Ã–zellikler:

(+) Ä°yi algÄ±lama oÂ eleÅŸtiri oÂ konuÅŸma ve yazÄ±da Ã§eviklik oÂ baÄŸlantÄ± oÂ diplomati oÂ ruhsal uÄŸraÅŸ.

(-) EleÅŸtiri ve algÄ±lamada eksiklik oÂ patlama oÂ sinirlilik oÂ yalan oÂ kurnazlÄ±k.

Biyolojik Ã–zellikler:

SinirselÂ fonksiyonlar oÂ sinirlilik.

Sosyolojik Ã–zellikler:

Zihin iÅŸÃ§isi oÂ ticaret yapmak oÂ aracÄ± oÂ genÃ§ kiÅŸiler oÂ memur oÂ ÅŸÃ¼pheli meslek sahibi kiÅŸiler.

MERKÃœR EVLERDE "Ben Neyim?"

MERKÃœR 1. EVDE

KonuÅŸkan, bilgi ve Ã§evredeki haberleri Ã§eken, baÅŸkalarÄ±nÄ±n duymak istediklerini sÃ¶yleyen ve her yerde olduÄŸunu ve herÅŸeyi bildiÄŸini gÃ¶sterir ÅŸekilde davranmaktan hoÅŸlanan birisiyim o AynÄ± zamanda birden fazla iÅŸle uÄŸraÅŸmam mÃ¼mkÃ¼n.

MERKÃœR 2. EVDE

DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerden ve fikirlerden anlaÅŸÄ±lÄ±r yararlar saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±m o YazarlÄ±k, kominikasyon, eÄŸitim, satÄ±ÅŸ, yayÄ±ncÄ±lÄ±k, seyahat veya taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ktan gelir kazanabilirim o BaÅŸkalarÄ±nÄ±n Ã¶nemli bulduÄŸu ÅŸeyleri Ã¶ÄŸrenerek kiÅŸisel fÄ±rsatlar yaratmasÄ±nÄ± bilirim.

MERKÃœR 3. EVDE

DoÄŸal bir haberleÅŸmeciyim o Elbecerisi ve mekanik becerilerim vardÄ±r o KardeÅŸlerle ziyafetlerden hoÅŸlanÄ±rÄ±m o EntellektÃ¼el meraka sahibim o KonuÅŸma, duyma ve Ã¶ÄŸrenme konusunda bazÄ± aksilikler Ã§Ä±kabilir o Cemiyet olaylarÄ± ile ilgilenirim.

MERKÃœR 4. EVDE

Bir Ã§ok kitaplar, dergiler veya gerÃ§eÄŸe dayalÄ± dÃ¶kÃ¼manlara sahip olmayÄ± arzularÄ±m o Ä°yi bir tamirci olduÄŸum sÃ¶ylenir o Evimde geniÅŸ bir cihaz yada alet Ã§eÅŸidi bulundurmayÄ± isterim o Ä°leriki dÃ¶nemlerimde kardeÅŸim ile birlikte yaÅŸayabilirim o Cemiyet toplantÄ±larÄ± iÃ§in evimi kullanmaktan hoÅŸlanÄ±rÄ±m.

MERKÃœR 5. EVDE

YaratÄ±cÄ±yÄ±m ve iyi bir yazma kaabiliyetim vardÄ±r o Kaabiliyetli bir taklitÃ§i olmam da mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r o EntellektÃ¼el kaabiliyeti olanlara romantik ÅŸekilde baÄŸlanÄ±rÄ±m o Ã‡alÄ±ÅŸan Ã§ocuklara, bir ÅŸeyler Ã¶ÄŸretmek ve yardÄ±m etmekten hoÅŸlanÄ±rÄ±m.

MERKÃœR 6. EVDE

Kendimi iÅŸime adamÄ±ÅŸdÄ±r o Gereksiz olaylarla fazlaca uÄŸraÅŸabilirim o BaÅŸkalarÄ±na iÅŸ vermekten hoÅŸlanÄ±rÄ±m o SatÄ±ÅŸ veya iÅŸ vermek, sosyal veya saÄŸlÄ±k ile ilgili servislerde Ã§alÄ±ÅŸmaya eÄŸilimliyim o Daha Ã§ok kaÄŸÄ±t iÅŸleri ile uÄŸraÅŸmayÄ± severim o Fiziksel saÄŸlÄ±ÄŸÄ±m ile de ilgiliyim.

MERKÃœR 7. EVDE

AynÄ± zamanda birden Ã§ok iÅŸim olabilir o Birden Ã§ok evlilik ihtimali olabilir o KontratlarÄ±, halkla iliÅŸkileri veya hukuku gerektiren iÅŸlerle ve ilgilenmem mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r o Ä°simler, suratlar veya diÄŸer kiÅŸiler hakkÄ±ndaki olaylarÄ± mÃ¼kemmel ÅŸekilde akÄ±lda tutabilme yeteneÄŸim vardÄ±r.

MERKÃœR 8. EVDE

Psikolojik ve ruhsal olaylarla ilgiliyim o BaÅŸkalarÄ±nÄ±n finansal durumlarÄ± ile ilgilenebilirim o SÄ±r saklayabilen birisiyim o SÃ¶zlÃ¼ veya yazÄ±lÄ± haberleÅŸmede iyi ve kurnaz davranÄ±rÄ±m o AraÅŸtÄ±rma ve incelemeye meÄŸilli bir yapÄ±m vardÄ±r.

MERKÃœR 9. EVDE

YabancÄ± Ã¼lkelere seyahat veya yabancÄ± bir Ã¼lkede eÄŸitim gÃ¶rebilirim o Birden Ã§ok konuda diploma sahibi olabilirim o Gazeteleri okumayÄ± ve son dedikodularÄ± Ã¶ÄŸrenmeyi severim o YazarlÄ±k, reklamcÄ±lÄ±k, antropoloji, din, Ã¶ÄŸretmenlik veya politikaya ilgi duyabilirim.

MERKÃœR 10. EVDE

Fikirlerimi anlatmak ya da bunlarÄ± pratikte uygulamak iÃ§in danÄ±ÅŸmaya ihtiyaÃ§ duyarÄ±m o Halka aÃ§Ä±k alanlarda dÃ¼ÅŸÃ¼nmekten hoÅŸlanÄ±rÄ±m o Birden fazla mesleÄŸim olabilir, veya iÅŸimde Ã§ift taraflÄ± Ã§alÄ±ÅŸan elemanlarÄ±m olabilir.

MERKÃœR 11. EVDE

ArkadaÅŸlarÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nce ve fikir Ã¼retmek iÃ§in ilham kaynaÄŸÄ± olarak kullanÄ±rÄ±m o Duygusal Ã¶zleÅŸmeler ve baÄŸlÄ±lÄ±k Ã¼zerine kurulmuÅŸ arkadaÅŸlÄ±klardan Ã§ok mantÄ±ksal dostluklar kurmaya eÄŸilimliyim o Organizasyonlarda aktif olmayÄ± amaÃ§larÄ±m.

MERKÃœR 12. EVDE

Fikirlerimi kendime saklarÄ±m o Sessiz bir ortamda daha iyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rÃ¼m o Fikirlerim genel ve mantÄ±ktan Ã§ok iÃ§gÃ¼dÃ¼seldir o HayÄ±rsever kuruluÅŸlar, hastahaneler veya hapishaneler ile ilgilenir, geÃ§miÅŸ, bilinÃ§altÄ±, rÃ¼yalar veya gizli olaylara ilgi duyarÄ±m.