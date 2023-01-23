İstanbul’dan bir Bereket Şah geçti

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SON Halife Abdülmecid Efendi’nin kızı Dürrüşehvar Sultan, güzelliğiyle meşhurdu. Hilafet kaldırılıp yurtdışına çıkarıldıklarında önce ailesiyle İsviçre’ye sonra da Fransa’ya gitti. İsmi ‘şahlara lâyık inci’ anlamına geliyordu. 1931’de Haydarabad’ın ‘Nizam’ denilen hükümdarının oğlu Azam Şah ile evlendi, ‘Berar Prensesi’ unvanını aldı. Büyük oğlu Bereket Şah, 1933 yılında doğdu. Bereket Şah, İngiltere’de London School of Economics’te eğitim aldı. Ünlü Sandhurst Askeri Akademisi’ni de bitirdi. Hayatı maceralarla dolu Bereket Şah’ın yolu, son nefesine kadar Türkiye ve Türkler ile hep kesişecekti....

TAHTSIZ KRAL

Bengal Körfezi’nde zengin ve özerk bir eyalet olan Haydarabad, 1948 yılında Hindistan tarafından işgal edilince Bereket Şah için de sürgün yılları başladı. Ama hâlâ zengin ve güçlüydü. Bazen Londra’da bazen Paris’teydi. Dünya sosyetesiyle iç içeydi. Bir ayağı da dedelerinin şehri İstanbul’daydı. 1959’da İstanbul’un ünlü ailelerinden birine mensup Esra Birgen ile evlendi. Shehkar ve Azmet adında iki çocuğu oldu. 1967’de ‘Haydarabad Nizamı’ unvanıyla tahta çıktı. Ama sürgün hayatı devam ediyordu. Tahta çıkışı sembolikti. 1971’de Hindistan’da anayasa değişikliği yapıldı. Bu değişiklikle birlikte unvanlarının Hindistan’da bir karşılığı kalmadı.

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SARAYLARINI KAYBETTİ

Ailesinden kalan saraylarına el konulmuştu. En ünlüsü Feleknüma ve Chowmahalla adını taşıyan 5 ayrı saraydan bazılarını geri alabildi. Hindistan ile mücadelesi, fırtınalı özel hayatı dillere destan servetini eritmişti. 1996’da İstanbul’a yerleşti. O zamandan beri gözlerden uzak bir yaşam sürdü. Suadiye’deki bir apartmanda bakıcılarıyla yaşıyordu. Bir zamanlar her attığı adımı olay olan Bereket Şah, geçen hafta 89 yaşında vefat etti. Cenazesi Hindistan’a götürüldü. Hanedanına ait Chowmahalla adlı sarayda resmi tören yapıldı. Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde naaşı halkın ziyaretine açıldı. Ardından da özel hazırlanan türbeye defnedildi.

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TESCİLLİ GÜZELLE EVLENMİŞTİ

Şah’ın özel hayatı da çalkantılarla dolu oldu. 20 yıl evli kaldığı Esra Birgen ile 1979’da boşandı. Ardından eski bir hostes ve BBC çalışanı olan Helen Simmons ile evlendi. Helen, Müslüman olup Ayşe adını aldı. Onun ölümünden sonra eski Türkiye güzeli Manolya Onur ile evlendi. Bu evlilikten Nilüfer adında bir kızı oldu. 5 yıl sonra Onur’dan da boşandı. Ama hayatındaki fırtınalar dinmedi. İki eski eş arasında yüzlerce milyon dolarlık servet için kavga başladı. Şah, Faslı Jameelia Boularous, son olarak da Ayesha Orchedi ile de nikâh masasına oturdu.