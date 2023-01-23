Kod adı 1001 km... Sıfır otomobiller liste fiyatının çok üzerinde satılmaya devam ediyor

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OCAK ayı itibarıyla ikinci el araç siteleri yeniden bayilerde bulunamayan sıfır araçlarla doldu. Ancak bu kez başrolde galeriler değil otomotiv sektöründeki tedarik sorununu fırsata çeviren şahıslar var. Yıllık 3 adet olan ikinci el araç satış limitinin 1 Ocak 2023’ten itibaren sıfırlanması ile tekrar sahneye çıkan bu kişiler, 1000 km’ye kadar ilanlara müsaade edilmediği için bilgileri ‘1001 kilometre’ olarak girerek sıfır kilometre otomobilleri ederinin çok üzerinde fiyatlarla ilana koymaya başladı.

Otomotiv markalarının resmi liste fiyatlarının 200 bin TL ila 300 bin TL üzerinde satışa sunulan ilanların çoğunda “kapalı otoparkta muhafaza edilmektedir” yazması ise dikkat çekti. İlan sayısında yaşanan artışta şahıslar üzerinden satış yapan galerilerin de etkisinin olduğu belirtildi.

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BİR HAFTADA İLANA DÜŞTÜ

1001 km olarak ilana konulan sıfır otomobiller arasında birkaç hafta önce Türkiye’de satışa sunulan araçlar bile var. Bir ilan sitesinde, 9 Ocak tarihinde lansman fiyatı 899 bin 500 TL olarak duyurulan Citroen C4 X modelinin 1.2 PureTech Shine versiyonu 1 milyon 160 bin TL fiyatla yer bulmuş durumda. Diğer yandan, liste fiyatı 1 milyon 329 bin 900 TL olan Skoda 1.5 TSI Prestige’in 1 milyon 535 bin TL’den, liste fiyatı 465 bin TL olan Hyundai i20 1.4 MPI Style’ın 640 bin TL’den, liste fiyatı 659 bin 700 TL olan Volkswagen Golf 1.0 TSI PS Manuel Impression’ın ise 835 bin TL’den ikinci el ilan sitelerinde 1001 kilometre bilgisi ile satışa çıkarıldığı görülüyor. Birçok sıfır araç ise daha bayiden yüklenirken, çekici üzerinde fotoğraflanarak ilana konulmuş.

‘DENGELERİ BOZUYOR’

Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan otomotiv veri şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, galerilere getirilen 6+6 sınırlamasının bireyler için geçerli olmadığını ve yıllık 3 adet olan şahısların ikinci el satış limitinin 1 Ocak’ta yenilendiğini hatırlattı. Liste fiyatının üzerinde satışa konulan sıfır araçların ikinci el araç piyasasının dinamiklerini bozduğunu belirten Yalçın, “İkinci el araç fiyatları 1 Ocak 2023’ten beri ortalama yüzde 8 arttı. Bu artış A, B ve C segmenti dediğimiz düşük-orta sınıf araçlarda oldu. Artışta piyasanın dengesini bozan ve ederinin üzerinde fiyatla satışa konulan sıfır araçların etkisi olduğu kadar; markaların sıfır araçlara yaptığı zamların da etkisi var. İkinci el araç fiyatlarındaki artışların aylık yüzde 1 ila 2 oranında devam edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

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ikinci el araç satışında şirketlerin 6 ay ve 6 bin kilometreyi doldurma şartı varken şahıslar için böyle bir kısıtlama bulunmuyor. Bir kişi kendi ismi ile yılda 3 adet ikinci el araç satışı gerçekleştirebiliyor.





BEYANA GÖRE NOTER İŞLEMİ 6+6 YASAĞINI DELİYOR

TİCARET Bakanlığı geçen yıl galeri, şirket ve kiralamacıların satın aldıkları sıfır araçları, 6 ayı doldurmadan ve 6 bin km’yi geçmeden satamamasına yönelik düzenleme getirmişti. Bu sayede, bayilerden sıfır araç alıp ederinin üzerinde fiyatla satan galeriler engellenecekti. Ancak sektör temsilcileri, noterlerdeki işlemlerin sözlü beyana göre yapılması nedeniyle 6+6 sınırlamasının da delindiğini iddia etti. Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan RS Oto Ekspertiz Marka Başkanı Fatih Yanık, şahıslar üzerinden satış yapan galerilerin olduğunu da belirterek, “Noterlerde ekspertiz belgesinin ibrazı yerine satıcının sözlü olarak beyan ettiği kilometre dikkate alınarak satış devri veriliyor. Yani araç ‘0’ kilometre de olsa, 200 bin kilometre de olsa, satıcının beyan ettiği kilometre bilgisi sisteme giriliyor. Bu durum aslında hem alıcının hem de gelecekte bu araca sahip olacak tüketicilerin mağduriyeti riskini barındırıyor” dedi.

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ENGELLİLER İSYANDA

OCAK itibarıyla engellilerin satın alabileceği ÖTV muafiyetli sıfır otomobil limitinin 450 bin 500 TL’den 1 milyon 4 bin TL’ye çıkarılması da Sıfır araç talebini arttırdı. Birçok engelli vatandaş, fiyatlar artmadan otomobil almak için bayilere akın etti. Ancak, bayilerin 2-3 ay sonrasını işaret etmesi, sıfır araçların ise İlan sitelerinde satışa konulması engellileri isyan ettirdi. Sosyal medya üzerinden örgütlenen engelliler ilan sitelerindeki sıfır kilometre otomobillerin fotoğraflarını paylaştı.