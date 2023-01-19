Bayide yok galeride pahalı... Sıfır araç alımına galeri etkisi!

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Sıfır araç bayide yok ama galeride çok... 2022 model kasım çıkışlı bir otomobil bayiden 1 milyon liraya alınırken şu an galeride 114 kilometreye sahip sıfır araç 1 milyon 200 bin liraya satışa sunuluyor. Pandemi ile başlayan ve daha sonra Rusya-Ukrayna savaşı ile etkisini hala sürdüren çip krizi bayilerde sıfır araç satımlarını imkansız hale getirdi. Araçlar bayilere peyder pey gelmeye devam etse de satışlar için yeterli değil. Kanal D Ana Haber'e konuşan Bayi Satış Müdürü Pınar Bingöl "Az adet de olsa gelmeye mutlaka devam ediyor. Çok fazla talep olduğu için bunu yetiştirmekte zorlanıyoruz" diyerek sıfır araçlara alıcının bayilerden ulaşmasının zor olduğunu ifade etti. Bingöl, galerilerin bu durumdan istifade liste fiyatı 500 bin lira olan bir aracı 600 bin liraya satışa sunduğunu da sözlerine ekledi.

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SIFIR ARAÇ 700 BİN LİRAYSA 40-50 BİN YUKARIYA SATIYOR

Bayilerdeki çoğu araç şu an göstermelik hemen hemen hepsi zaten satılmış durumda. Araç satın almak isteyen vatandaşlar ise gün içerisinde bir çok bayiye gidiyor, kaparo vermek istiyor ama bayilerden aracımız yok yanıtını alıyor. 2023 model Sıfır araç bayiden 1 milyon 75 bin liraya alınarak İstanbul'a getiriliyor. Burada satışa sunulan aynı araç ise 1 milyon 150 bin TL'ye listeleniyor. Bu duruma karşı tepki gösteren Bingöl,galerilerde ikinci el satımından devam edilmesi gerektiğini söyleyerek "sıfır araç satımı bizim işimiz" açıklamasını yaptı. Galerilerin ise bu satışlardan 100 bin liraya kadar kâr elde edebildiği iddia edildi.