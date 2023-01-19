Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Bayide yok galeride pahalı... Sıfır araç alımına galeri etkisi!

Güncelleme Tarihi:

#Sıfır Araç#Bayi#Galeri
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 21:23

Pandemi döneminde başlayan 'çip' krizi hala etkisini sürdürmeye devam ediyor. Krizin etkisiyle bayilerde sıfır araç bulmak neredeyse imkansız hale gelirken galerilerde ise araçlar normal satış fiyatının üstünde rakamlara satılıyor.

Haberin Devamı

Sıfır araç bayide yok ama galeride çok... 2022 model kasım çıkışlı bir otomobil bayiden 1 milyon liraya alınırken şu an galeride 114 kilometreye sahip sıfır araç 1 milyon 200 bin liraya satışa sunuluyor. Pandemi ile başlayan ve daha sonra Rusya-Ukrayna savaşı ile etkisini hala sürdüren çip krizi bayilerde sıfır araç satımlarını imkansız hale getirdi. Araçlar bayilere peyder pey gelmeye devam etse de satışlar için yeterli değil. Kanal D Ana Haber'e konuşan Bayi Satış Müdürü Pınar Bingöl "Az adet de olsa gelmeye mutlaka devam ediyor. Çok fazla talep olduğu için bunu yetiştirmekte zorlanıyoruz" diyerek sıfır araçlara alıcının bayilerden ulaşmasının zor olduğunu ifade etti. Bingöl, galerilerin bu durumdan istifade liste fiyatı 500 bin lira olan bir aracı 600 bin liraya satışa sunduğunu da sözlerine ekledi. 

Haberin Devamı

SIFIR ARAÇ 700 BİN LİRAYSA 40-50 BİN YUKARIYA SATIYOR

Bayilerdeki çoğu araç şu an göstermelik hemen hemen hepsi zaten satılmış durumda. Araç satın almak isteyen vatandaşlar ise gün içerisinde bir çok bayiye gidiyor, kaparo vermek istiyor ama bayilerden aracımız yok yanıtını alıyor. 2023 model Sıfır araç bayiden 1 milyon 75 bin liraya alınarak İstanbul'a getiriliyor. Burada satışa sunulan aynı araç ise 1 milyon 150 bin TL'ye listeleniyor. Bu duruma karşı tepki gösteren Bingöl,galerilerde ikinci el satımından devam edilmesi gerektiğini söyleyerek "sıfır araç satımı bizim işimiz" açıklamasını yaptı. Galerilerin ise bu satışlardan 100 bin liraya kadar kâr elde edebildiği iddia edildi.  

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sıfır Araç#Bayi#Galeri

BAKMADAN GEÇME!

Konyaspor, İlhan Palutu neden gönderdi Yerel basın: Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı

Konyaspor, İlhan Palut'u neden gönderdi? Yerel basın: "Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı"

#İlhan Palut
6 ülke, 33 şirket, 6 ay... Dört gün çalışmayı denediler, sonuçlara patronlar bile şaşırdı: Yorumları dinlerken gözyaşlarıma hâkim olamadım

6 ülke, 33 şirket, 6 ay... Dört gün çalışmayı denediler, sonuçlara patronlar bile şaşırdı: 'Yorumları dinlerken gözyaşlarıma hâkim olamadım'

#Dört Gün Çalışma
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bu kadar utangacım

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bu kadar utangacım?

#BSF