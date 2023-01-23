Kadın muhtar estetik izninde

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İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Teşvikiye Mahallesi’nin muhtarı Suzan Bektaş, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Instagram hesabından duyuru yayınlayan Bektaş şöyle yazdı: “Sevgili komşularım ve dostlarım, geçirdiğim estetik ameliyat nedeniyle 1 haftalık bir araya ihtiyacım var. Doğrusu kendimi biraz şımartmak ve yenilenmek istedim. Bu kararımı da siz sevgili dostlarımla paylaşmak isterim. Bu kısa zamanda muhtarlıkla ilgili her türlü işleyiş kesintisiz ve her zamanki gibi devam edecek. Sadece çok sevdiğim sokaklarda olamayacağım ve internet/telefondan az bağlanacağım. Sonra yine sohbetlerde, ortaklaşmalarda, dayanışmalarda beraber olacağız. Sevgilerimle.”

DÜNYAYI KADINLAR YÖNETSİN

Bu samimi paylaşım kısa süre içinde yüzlerce beğeni aldı. Paylaşıma mahalleli olmayan kullanıcılardan da yorum geldi. Yorumlardan birinde, “Tesadüfen gördüm. Mahalleniz sakini değilim. Ama böyle medeni bir paylaşımı çok hoş buldum. Geçmiş olsun dileklerimle” ifadeleri yer alırken, bir diğerinde “Bu mahalleye taşınmak istiyorum” ve “Dünyayı kadınlar yönetsin” ifadeleri yer aldı.

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KENDİMİ ŞIMARTTIM

‘Kendini şımartmak ve yenilemek istediğini’ söyleyen muhtar Suzan Bektaş, mahallenin sakini olan sanatçı kadınlarla sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunuyor.