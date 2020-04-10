Zoom uygulamasını yasak kararı

BBC'ye konuşan Cluley, Zoom ile ilgili şunları söyledi:



"Şimdilik birçok kişi Zoom'u ilk defa kullanıyor ve görüşmelerinde istenmeyen kişileri nasıl engelleyeceklerine dair güvenlik ayarlarından haberdar olmayabilirler."



"Muhtemelen online olabilmek için kullanım hükümleri ve koşulları metinlerini de okumadan 'Evet'e basarak geçiştiriyorlar. Zoom ve diğer video uygulamaları şimdi çok değerli bir hizmet sunuyor ama insanlar online olmak için acele etmek yerine tercihleri konusunda çok dikkatli olmalı."