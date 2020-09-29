Zoom paralı mı? Zoom indirme ve kurulum bilgileri

Zoom, uzaktan eğitim sürecinde önemli iletişim araçları arasındaki yerini ve önemini korumaya devam ediyor. Tamamen ücretsiz olarak hizmet veren Zoom, bazı kurum ve kuruluşlara da benzer alt yapılar sağlıyor. İşte, Zoom paralı mı hizmet veriyor sorularına yönelik cevaplar ve Zoom kurulumu hakkında bilinmesi gereken bazı detaylar
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1
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Zoom paralı olmayan iletişim araçları arasında yer almaya devam ediyor. Zoom indirmek için bir adet bilgisayar ya da cep telefonu, tablet gibi araçların olması yeterli görülüyor. Bu araçlarda yer alan App Store ve Google Play Store gibi marketler, Zoom uygulamasının indirilmesine imkan sağlıyor. İşte, ücretsiz olarak indirilebilen Zoom hakkında detaylı bilgiler
2
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Zoom uygulamasını Google Play ve Apple Store’dan indirebilirsiniz. Program genel kullanımda ücretsiz ancak daha büyük toplantılar başlatmak gibi ek seçeneklere ücret ödemeniz istenebiliyor.
Zoom uygulamanızı güncelleyin! Zoom uygulaması, bu dönemde de özellikle yine öğretmenler, özel okullar ve kurslar tarafından yoğun olarak kullanılacaktır. Zoom, bahar dönemine göre pek çok önlem alarak daha güvenli hale geldi. Bu nedenle en güncel uygulamanın kullanılması önemli. Aynı dikkat, Microsoft Teams gibi başka uzaktan çalışma ve videokonferans uygulamaları için de gösterilmeli.
Canlı bağlantı sırasında arkadaki görüntüye özen gösterin! Zoom veya Microsoft Teams gibi programlar yoluyla yapılan görüntülü video bağlantılarında, öncelikle öğrenciler sadece kendi öğretmeninden gelecek e-posta veya mesajdaki bağlantılara tıklamalı. Öğrenci, mümkünse yalnız olacağı ve sakin bir odadan katılmalı. Görüntülü konuşma sırasında görüntünün arka planında, yaşadığı yeri ve ailesi ile ilgili özel bilgileri açığa çıkarabilecek resimler olmamalı.
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Güncel antivirüs yazılımı kullanın. 1 milyarı aşkın zararlı yazılım var ve bunlara her gün 350 bin yeni zararlı yazılım katılıyor. Hiçbiri iyi niyetli değil. Pandemi döneminde zararlı yazılım bulaştırmayı veya kimlik bilgisi elde etmeyi hedefleyen oltalama (phishing) çabaları çok fazla artış gösterdi. Güncel ve proaktif bir antivirüs veya internet güvenliği yazılımı, pek çok dertten uzak tutar. İnternette eğitimin keyfini güvenle sürmenize imkan tanır.