Zoom paralı mı? Zoom indirme ve kurulum bilgileri

Zoom paralı olmayan iletişim araçları arasında yer almaya devam ediyor. Zoom indirmek için bir adet bilgisayar ya da cep telefonu, tablet gibi araçların olması yeterli görülüyor. Bu araçlarda yer alan App Store ve Google Play Store gibi marketler, Zoom uygulamasının indirilmesine imkan sağlıyor. İşte, ücretsiz olarak indirilebilen Zoom hakkında detaylı bilgiler