Zoom uygulamasının öne çıkan özellikleri

Zoom, sadece video konferans özelliği sunmaktan öte bazı yeni filtreleri de hayata geçiriyor. Zoom’un yeni filtreleriyle bıyıklarınızı gürleştirebilirken, korsan göz bandı takabilir ya da sizi yamaçtaymış gibi gösterecek kar gözlükleriyle takım toplantılarında, dinlenme saatlerinde ya da oyun gecelerinde görüşmeleri bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz.

Renk filtrelerini kullanarak videonuzu siyah beyaz bir fotoğrafa dönüştürebilirken görüntünüzü tamamen pembeye boyayarak kişiliğinizin ekranın her noktasını doldurmasını sağlayabiliyorsunuz.

Uygulamanın bu sürümüne eklenen derinleştirilmiş rötuş ve ışıklandırma ayarları ise toplantılarda daha aydınlık bir görüntüye ulaşmaya olanak tanıyor. Kutlama, gülme veya kalp gibi tepkilerin ekrana yansıtılabilme özelliği de dikkat çekiyor.



Havlayan köpeklerin, dönen fanların, evde oyun oynayan çocukların sesi geliştirilmiş gürültü önleme özelliğiyle arka planda kalıyor, duyulmuyor. Yüksek gürültü önleme özelliği, önemli toplantılar ve sunumlar için dikkat dağıtıcı sesleri ortadan kaldırarak, tam odaklanmaya yardımcı oluyor. Düşük ayar özelliğinde ise hafif bir arka plan müziği bir yoga dersinin ya da oyun gecesinin tamamlayıcısına dönüşebiliyor.

Zoom’un bir diğer yeniliği olan PowerPoint ve Keynote sunumlarına görüntü ekleme özelliği ile bir yandan sunum yaparken bir yandan izleyicilerle bire bir iletişim kurmaya devam edilebiliyor. Sunumlar arka planda görünürken öne çıkan videonun boyutu ve konumu da ayrıca ayarlanabiliyor.

Bahsedilen tüm bu özelliklere Zoom 5.2 güncellemesi ile erişim sağlanabiliyor. Bu işlevsellikleri sınırlamak isteyen toplantı sahipleri ise Zoom web portal aracılığıyla hesap, grup ve kullanıcı düzeylerinde toplantı filtrelerini devre dışı bırakabiliyor.



