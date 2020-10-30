YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM YÖKDİL 2020/2 başvuru ve sınav tarihi
YÖKDİL başvuru ekranı ÖSYM'nin başvuru işlemlerini başlatmasının ardından erişime açıldı. 21 Ekim'de başlayan başvuru süreci devam ederken YÖKDİL sınav ve son başvuru tarihi adayların gündemine geldi. 2020 YÖKDİL/2 başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre başvurularını yapacak olan adaylar, https://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasında işlemlerini tamamlayacak. Peki, 2020 YÖKDİL sınavı başvuruları ne zaman bitiyor? İşte, YÖKDİL sınav ve başvuru tarihi..
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YÖKDİL başvuruları son dakika açıklamalar ile adaylar tarafından takip ediliyor. İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında yapılacak olan söz konusu sınavda başvuru işlemleri 2 Kasım tarihinde sona erecek. Sınav 13 Aralık tarihinde organize edilecek. İşte, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'yla ilgili ayrıntılar.
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YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
ÖSYM'nin yayınladığı 2020 YÖKDİL başvuru kılavuzuna göre, başvurular 21 Ekim -2 Kasım arasında yapılacak.
Sınava; Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek isteyen adaylar katılabileceklerdir.
0’la başlayan Y.U. Numaralı adaylar hariç tüm adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl alınacağı bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını AİS’de profilim altında bulunan “HES KOD BİLGİLERİM” sayfasından yapacaklardır. Bu sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, bu sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir.
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Başvuru bilgileri sisteme kaydedilen adaylar, sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayanlar ile geç başvuru gününde bankalardan ücret ödemesi yapan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak ve bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.