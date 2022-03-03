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YÖKDİL sınav yerleri açıklandı! YÖKDİL 2022 sınav giriş belgesi alma ekranı

#Yökdil Sınav Yerleri#Yökdil#YÖKDİL Sınav Giriş Belgesi

YÖKDİL sınav yerleri ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 13 Mart tarihinde merkezi olarak yapılacak. Sınava girecek olan adayların giriş belgeleri ile ilgili açıklama yapıldı. Peki, YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte sorgulama ekranı

1/2YÖKDİL sınav yerleri açıklandı YÖKDİL 2022 sınav giriş belgesi alma ekranı

YÖKDİL sınav giriş belgesi yayımlandı. 13 Mart tarihinde düzenlenecek olan YÖKDİL’e girecek olan adaylar sınav yerlerini 03 Mart 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren online olarak öğrenebilecekler. İşte YÖKDİL giriş belgesi alma ekranı

2/2YÖKDİL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

YÖKDİL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

13 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  internet  adresinden 03 Mart 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

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#Yökdil Sınav Yerleri#Yökdil#YÖKDİL Sınav Giriş Belgesi