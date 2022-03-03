YÖKDİL sınav yerleri açıklandı! YÖKDİL 2022 sınav giriş belgesi alma ekranı

YÖKDİL sınav giriş belgesi yayımlandı. 13 Mart tarihinde düzenlenecek olan YÖKDİL’e girecek olan adaylar sınav yerlerini 03 Mart 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren online olarak öğrenebilecekler. İşte YÖKDİL giriş belgesi alma ekranı