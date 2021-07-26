YÖKDİL ne zaman? İşte YÖKDİL başvuru ve sınav takvimi!

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN? 2021-YÖKDİL/2 Sınavı, 29 Ağustos 2021 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.



Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir. Bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecektir. Adaylara başvuru esnasında beyan ettikleri alan ve yabancı dile ait sınav evrakı verilecektir.



