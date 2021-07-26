YÖKDİL ne zaman? İşte YÖKDİL başvuru ve sınav takvimi!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) başvuruları sona ermişti. Şimdi ise geç başvuru süreci gündemde ve merak konusu oldu. Peki, YÖKDİL ne zaman? İşte YÖKDİL başvuru ve sınav takvimi...
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İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanları ile Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılan YÖKDİL sınavları, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluşuyor. İşte, YÖKDİL sınav takvimi...
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YÖKDİL GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2021-YÖKDİL/2 sınavı geç başvuruları 27 Temmuz 2021'de yapılacak.
Sınava; Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek isteyen adaylar katılabileceklerdir.
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YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
2021-YÖKDİL/2 Sınavı, 29 Ağustos 2021 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.
Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir. Bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecektir. Adaylara başvuru esnasında beyan ettikleri alan ve yabancı dile ait sınav evrakı verilecektir.