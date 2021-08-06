YKS tercih tarihleri: YKS tercihleri ne zaman bitecek? İşte 2021 üniversite tercih bilgileri!

2021 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK? YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.