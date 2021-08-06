YKS tercih tarihleri: YKS tercihleri ne zaman bitecek? İşte 2021 üniversite tercih bilgileri!
YKS tercih tarihleri adaylar tarafından takip ediliyor. Üniversiteye giriş kapsamında uygulanan YKS sınavında tercih işlemleri için tarihler belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri 5 Ağustos'ta alınmaya başladı. Puanları ölçüsünde tercih yaparak üniversitelere yerleşmek isteyen adaylar, tercih sürecinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek? İşte, 2021 üniversite tercih tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Üniversite tercih işlemleri, lisans ya da ön lisans programlarına yerleşmek isteyen adayların araştırdığı konu oldu. 2021-YKS tercih işlemleri başladı. Tercihler, 5-20 Ağustos arasında 'https://ais.osym.gov.tr' sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilir. İşte, 2021 üniversite tercih işlemleri hakkında bilgiler...
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2021 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
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Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.
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Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.