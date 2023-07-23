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YKS TERCİH KILAVUZU 2023 (PDF) || YKS Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor? ÖSYM YKS tercih kılavuzu pdf görüntüleme!

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#YKS Tercih Kılavuzu#Üniversite Tercih#YKS Tercihleri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 11:53

17 Haziran 2023 tarihinde uygulanan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sonuçları 20 Temmuz'da açıklandı. Sonuçların ardından üniversite tercih süreci başlayacak. AYT, TYT ve YDT oturumlarından aldıkları puanlarla YKS tercih kılavuzu ile öğrenciler seçimlerini yapacaklar. Peki, YKS Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2023

1/4YKS TERCİH KILAVUZU 2023 (PDF) || YKS Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor ÖSYM YKS tercih kılavuzu pdf görüntüleme

ÖSYM tarafından erişime açılan YKS sonuçları ardından adaylar en doğru tercihi yapabilmek için YKS taban puanları, üniversite kontenjanları ve başarı sıralamalarına odaklanmış durumda. YKS tercih kılavuzu üzerinden kontenjan, başarı sıralaması, tavan ve taban puan öğrenilebiliyor. YKS tercih kılavuzu için gözler ÖSYM’ye çevrilmişti. Başkan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada YKS 2023 tercih takvimini duyurdu. Tercih işlemleri internet üzerinden 13 gün boyunca yapılabilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercihlerini ÖSYM’ye bildirebilirler. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? YKS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM YKS tercih kılavuzu

2/4YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Ersoy yaptığı açıklamada tercih işlemlerinin 1 hafta sonra başlayacağını duyurdu. YKS tercih ekranı 13 gün boyunca öğrencilerin erişimine açık kalacak. Üniversite tercihleri için öğrenciler herhangi bir ücret ödemeyecek.

YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Tercih işlemleri ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilecek. Ayrıca ÖSYM merkezlerinden adaylar tercih yapma hakkına sahip olacak.

3/4YKS TERCİH KILAVUZU 2023

YKS TERCİH KILAVUZU 2023

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Yapılan açıklamada, "2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

YKS 2023 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

4/4YKS TOPLAM KONTENJANLARI

YKS TOPLAM KONTENJANLARI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar açıklamasında YKS için ayrılan toplam kontenjan miktarını duyurdu. Özvar açıklamasında “ "Kontenjan planlarımızda hem çağın gerekliliklerini hem de toplumsal ihtiyaçları bilhassa gözetiyoruz.

Bu sene örgün öğretimde önlisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlenmiştir. Bu kontenjanların yaklaşık yüzde 21'i vakıf yükseköğretim kurumlarına ayrılmıştır. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur.” ifadelerini kullandı.

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