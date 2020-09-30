YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'den gelecek haberde!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ek tercihleri tamamlandı. Üniversite ek tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar şimdi YKS ek tercih sonuçlarına odaklanmış durumda. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Üniversitelerin boş kontenjanları için başlatılan ek tercih sürecinin sona ermesinin ardından şimdi de sonuçlara yönelik beklentiler başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçları için meraklı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından ek tercih sonuçları öğrenci ve veliler tarafından heyecanla bekleniyor. İşte, o konuya dair detaylar...
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, YKS ek tercih sonuçları için herhangi bir açıklama yayımlamadı. Ancak, üniversite kayıtlarının 5 Ekim tarihinde başlayacağı düşünülürse, sonuçların 2 Ekim tarihine kadar açıklanacağı söylenebilir.
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YKS EK TERCİH KAYIT İŞLEMLERİ
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.
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Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.