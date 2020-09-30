YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'den gelecek haberde!

Üniversitelerin boş kontenjanları için başlatılan ek tercih sürecinin sona ermesinin ardından şimdi de sonuçlara yönelik beklentiler başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçları için meraklı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından ek tercih sonuçları öğrenci ve veliler tarafından heyecanla bekleniyor. İşte, o konuya dair detaylar...