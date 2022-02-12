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YKS BARAJI KALDIRILDI: YÖK'ten üniversiteye girişte TYT ve AYT, YKS baraj puanı hakkında önemli duyuru

#YKS#Tyt#AYT

YKS barajı kalktı! YKS barajı puanı 2022 TYT AYT öncesi kaldırıldı. Her yıl milyonlarca öğrencinin üniversiteye giriş için katılım sağladığı 2022 YKS ile ilgili önemli karar alındı. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek. YKS baraj puanları ile ilgili YÖK'ten yapılan açıklamada 2022 YKS’den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanların sonraki yıl kullanılamayacağı belirtildi. Peki, TYT ve AYT sınav puanı nasıl hesaplanacak? İşte, YKS baraj puanı ile ilgili yapılan açıklamanın detayları...

1/6YKS BARAJI KALDIRILDI: YÖKten üniversiteye girişte TYT ve AYT, YKS baraj puanı hakkında önemli duyuru

YKS'de baraj puanı ile ilgili YÖK'ten açıklama geldi. Üniversiteye giriş kapsamında uygulanan YKS ile ilgili alınan karara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için barajı uygulaması kaldırıldı. Bu yıldan itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kullanılmayacak.

2/6YKSDE BARAJ KALDIRILDI MI

YKS'DE BARAJ KALDIRILDI MI?

Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.

Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır.

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecektir.

3/6HANGİ ADAYLARIN TYT VE AYT SINAV PUANI HESAPLANACAKTIR

HANGİ ADAYLARIN TYT VE AYT SINAV PUANI HESAPLANACAKTIR?

TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacaktır.

SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT’deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir.

4/6ÖZEL YETENEK PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN TABAN PUAN İLGİLİ ÜNİVERSİTE TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR

ÖZEL YETENEK PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN TABAN PUAN İLGİLİ ÜNİVERSİTE TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanmış olması gerekmekte olup taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumu karar verecek ve bunu basın-yayın organlarıyla adaylara duyuracaktır.

5/6YKS BARAJI KALDIRILDI: YÖKten üniversiteye girişte TYT ve AYT, YKS baraj puanı hakkında önemli duyuru

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanmaya devam edecektir.

6/62021-TYT 200 VE ÜZERİ PUAN UYGULAMASI

2021-TYT 200 VE ÜZERİ PUAN UYGULAMASI

2021-TYT’de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022-YKS’de dönüştürülerek kullanılabilecektir. Diğer yandan 2022 YKS’den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacaktır.

Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacaktır.

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#YKS#Tyt#AYT