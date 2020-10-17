YDS sonuçları ne zaman açıklanır? İşe ÖSYM'nin verdiği tarih
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020 YDS) sonuçlarının açıklanacağı tarih, söz konusu sınava katılım sağlayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ekim ayı ile birlikte araştırmalarına hız veren adaylar, ÖSYM'nin açıklamalarına odaklandı. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanır?
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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) sonuçları merak konusu oldu. ÖSYM tarafından Türkiye genelinde yapılan sınavda, adaylar hedefledikleri alanlara girmek için yetecek puanları almak için yoğun çaba sarf etti. Gözler şimdi sonuçların açıklanmasında. İşte, 2020 YDS sonuçları hakkında bilgi...
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SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU
ÖSYM sınav takvimine göre, 2020 YDS sınavının sonuçları 23.10.2020 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
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YDS PUAN HESAPLAMA
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.
Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.
Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
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90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi
olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.