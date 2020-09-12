YDS sınav giriş belgeleri sorgulama ekranı açıldı mı? 2020 YDS sınav tarihi yaklaşıyor!

Bu bilgiler doğrultusunda YDS sınav yerlerinin 17 Eylül'de açıklanması ön görülüyor. Konuyla ilgili ayrıntılar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekmektedir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersizsayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesisınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.