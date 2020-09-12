YDS sınav giriş belgeleri sorgulama ekranı açıldı mı? 2020 YDS sınav tarihi yaklaşıyor!
YDS sınavı ne zaman 2020 ? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) için geri sayım devam ediyor. ÖSYM tarafından organize edilecek olan söz konusu sınava katılım sağlayacak olan adaylar, YDS sınav giriş belgeleri ile sınav binalarına alınacak. 2020 YDS sınav giriş yerleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilecek. Gözler şimdi 2020 YDS tarihinde. İşte, ÖSYM takvimine göre, 2020 YDS tarihi ve sınav giriş belgeleriyle ilgili bilgiler.
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2020 YDS sınavının tarihi gündemde yer almaya devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 19-20 Ağustos'ta yeniden başvuruya açılan YDS sınavı yabancı dil sınavına ALES'e giren adayların büyük çoğunluğu katılım sağlayacak. 27.09.2020 tarihinde organize edilecek olan YDS sınavı giriş belgeleri henüz açıklanmazken konuyla ilgili açıklamanın ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor. İşte, ayrıntılar.
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YDS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) 27.09.2020 tarihinde yapılacak. Sınavın sonuçları ise 23.10.2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.
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YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
2020 YDS sınav giriş belgeleri henüz açıklanması. Sınav yerlerinin söz konusu sınavdan 10 gün önce ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.
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Bu bilgiler doğrultusunda YDS sınav yerlerinin 17 Eylül'de açıklanması ön görülüyor. Konuyla ilgili ayrıntılar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekmektedir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersizsayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesisınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.
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Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.