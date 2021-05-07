Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? MEB'den önemli bilgiler
Okullar ne zaman açılacak ve sonrasında ne zaman kapanacak sorusu ile yaz tatili için ne kadar süre kaldığını öğrenmek isteyen öğrenciler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı açıklamaları ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı açıklamalarını yakından takip eden vatandaşlar, buralardan okulların kapanış tarihi ve yaz tatili hakkında yeni bir açıklama gelip gelmediğini öğrenmek istiyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak ve tarih net mi? İşte, yaz tatili ne zaman başlıyor sorusuna cevap arayan vatandaşlar için bazı bilgiler
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Okulların ne zaman açılacağı ve yaz tatili takvimi, öğrenci ve velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 17 günlük tam kapanma dönemine girilmesi ile beraber, tüm kademelerde uzatan eğitim kararı alındı. Eğitim öğretim takviminin istişare edildiği Kabine Toplantısı'nda alınan bir diğer karara göre lise sınavlarının tek sınav yapılması kararlaştırılmıştı. Okullar ne zaman kapanacak? sorusuna yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Selçuk ise temmuz ayını işaret gösterdi. İşte, Yaz tatili ile okulların kapanacağı tarih ile ilgili bilgiler.
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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Okullar ne zaman açılacak ve akabinde ne zaman kapanacak sorusu, şu an eğitimlerini uzaktan sürdüren binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Okulların kapanış tarihi hakkında detayları merak eden pek çok kişi, bakanlığın bu konuda yapmış olduğu açıklamayı sorguluyor. Diğer taraftan 17 günlük tam kapanmanın ardından okulların açılması ve sınavların gerçekleştirilmesi konuşuluyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde eğitimde merak edilenlere ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
MEB Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.
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Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.
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Eksiği olan öğrenciyi belirlediklerini ve öğretmenlerin o çocuklara özel ders verdiğini, bunun bir tamamlama çalışması olduğunu ifade eden Selçuk, yazın kritik gruplara özel kamplar düzenleneceğini aktardı.