Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte MEB okullarının kapanış tarihi

Yaz tatilinin yaklaşması ile beraber veliler ve öğrenciler, karnelerin verileceği tarihi araştırıyor. Türkiye genelinde öğrenciler, yaz tatilinden önce ise ara tatil imkanı ile rahatlayacak. Tüm gözler ise karnelerin alınıp, okulların kapanacağı tarihte. İşte, 2021-2022 sezonu tatil tarihi...