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Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte MEB okullarının kapanış tarihi

#MEB#Yaz Tatili

Okulların kapanış tarihi, son gelişmeler ile öğrenci ve veliler tarafından takip ediliyor. COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle devam eden eğitim yılı, kısa zaman sonra sona erecek. Peki, yaz tatiline kaç gün kaldı?

1/3Yaz tatili ne zaman başlayacak İşte MEB okullarının kapanış tarihi

Yaz tatilinin yaklaşması ile beraber veliler ve öğrenciler, karnelerin verileceği tarihi araştırıyor. Türkiye genelinde öğrenciler, yaz tatilinden önce ise ara tatil imkanı ile rahatlayacak. Tüm gözler ise karnelerin alınıp, okulların kapanacağı tarihte. İşte, 2021-2022 sezonu tatil tarihi...

2/3YAZ TATİLİ NE ZAMAN

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

7 Şubat 2022 Pazartesi başlayan ikinci dönem, 17 Haziran 2022 cuma günü son bulacak. Bu durumda 2021-2022 eğitim yılı 17 Haziran günü bitmiş olacak.

3/32021-2022 EĞİTİM YILI TAKVİMİ

2021-2022 EĞİTİM YILI TAKVİMİ

İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Sömestr tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de tamamlanacak.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılacak.

17 Haziran 2022 cuma eğitim öğretim yılı sona erecek.

 

 

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#MEB#Yaz Tatili