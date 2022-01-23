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Yarıyıl tatili uzatılacak mı? 2. Dönem okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Özer'den 15 tatil açıklaması

#Yarıyıl Tatili#MEB#Karne

Yarıyıl tatili uzatılacak mı sorusu koronavirüs vaka sayılarındaki yükseliş devam ederken veli ve öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak Cuma günü sona erdi. 1 buçuk yılın ardından yüz yüze eğitime başlayan 18 milyon öğrenci karne sevinci yaşarken, beklentilerin yoğunlaştığı 15 tatilin uzatılması konusunda Bakan Özer'den açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Özer yaptığı açıklamada, "2. döneme kaldığımız yerden aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız.” dedi. Peki, okullar ne zaman açılacak ve 15 tatil ne zaman bitecek? İşte, detaylar.

1/5Yarıyıl tatili uzatılacak mı 2. Dönem okullar ne zaman açılacak Milli Eğitim Bakanı Özerden 15 tatil açıklaması

15 tatilin ne zaman sona ereceği gündemde yer alıyor. Omicron varyantının hızla yaygınlaşması nedeniyle vaka sayılarında tedirgin edişi artış başlarken, veli ve öğrencilerin de yarıyıl tatilinin uzatılması konusunda beklentileri arttı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre 21 Ocak'ta başlayan sömestr tatili 7 Şubat Pazartesi günü bitecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Özer yarıyıl tatilinin uzatılmayacağını vurguladı.

2/5YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Pandemi nedeniyle verilen yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatılmıştı. Yarıyıl tatilinin 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanmasının ardından öğrenci ve öğretmenler 7 Şubat Pazartesi günü yeniden okullarda olacak.

3/5Yarıyıl tatili uzatılacak mı 2. Dönem okullar ne zaman açılacak Milli Eğitim Bakanı Özerden 15 tatil açıklaması

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

4/515 TATİL UZAYACAK MI

15 TATİL UZAYACAK MI?

Yarıyıl tatilinin uzatılacağı iddialarına ilişkin soru üzerine Bakan Özer, şunları söyledi:

“Arkadaşlar biz bu süreçte bilimsel verilerle elektronik takip sistemi oluşturduk. Verilere bakarak konuşuyoruz. Dolayısıyla şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. İnşallah hiçbir sıkıntı olmadan 7 Şubat tarihinde 2. döneme kaldığımız yerden aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız.”

5/5ÖĞRETMENLERİ İÇİN ÖBA DEVREYE GİRİYOR

ÖĞRETMENLERİ İÇİN ÖBA DEVREYE GİRİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere isteğe bağlı kapsamlı eğitim programı için yeni dijital platform Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA), ilk kez 24 Ocak-6 Şubat'taki iki haftalık yarıyıl tatilinde uygulayacak. Öğretmenler, kendileri için hazırlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ÖBA üzerinden katılabilecek. Seminerler, belirtilen tarih aralığında sürekli yayında olacak. Seminerlere ÖBA platformu "www.oba.gov.tr"den giriş yapılacak. Seminerleri tamamlayan öğretmenlere "seminer katılım belgesi" MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden e-sertifika olarak verilecek.

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#Yarıyıl Tatili#MEB#Karne