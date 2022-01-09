Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil oldu? Bingöl, Bitlis ve Tunceli Valiliği'nden son dakika 10 Ocak kar tatili açıklaması!

Okulların yarın tatil olup olmadığı Bingöl, Bitlis ve Tunceli'nin Ovacık ile Pülümür ilçesi için yapılan açıklama sonrası gündeme geldi. Türkiye'nin birçok ilinde yaşanan kar yağışının ardından veli ve öğrenciler pazartesi günü okulların tatil olduğu illere odaklandı. Valiliklerden yapılan peş peşe açıklamada, Tunceli’nin Ovacık ve Pülümür ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Bingöl merkez ve 7 ilçesi ile Bitlis genelinde de pazartesi günü okullar tatil edildi. Meteoroloji'nin kar uyarısında bulunduğu Sivas, Kastamonu, Elazığ, Malatya gibi iller için ise bir açıklama bulunmuyor.