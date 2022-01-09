Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil oldu? Bingöl, Bitlis ve Tunceli Valiliği'nden son dakika 10 Ocak kar tatili açıklaması!
Okullar yarın tatil mi, sorusu Meteoroloji'nin kar uyarısında bulunduğu illerde gündeme geldi. Kış mevsimi Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösterirken, Meteoroloji, karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. Olumsuz hava koşullarına karşı önlem alan Bingöl, Bitlis ve Tunceli Valiliği 10 Ocak okulların durumu hakkında açıklama yaptı. Kar yağışı uyarılarının yapıldığı Sivas, Kastamonu, Elazığ, Malatya'da gözler kar tatili haberlerine çevrildi. Peki, yarın okullar nerelerde tatil? İşte, 10 Ocak'ta kar tatili olan il ve ilçeler hakkında ayrıntılar.
Okulların yarın tatil olup olmadığı Bingöl, Bitlis ve Tunceli'nin Ovacık ile Pülümür ilçesi için yapılan açıklama sonrası gündeme geldi. Türkiye'nin birçok ilinde yaşanan kar yağışının ardından veli ve öğrenciler pazartesi günü okulların tatil olduğu illere odaklandı. Valiliklerden yapılan peş peşe açıklamada, Tunceli’nin Ovacık ve Pülümür ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Bingöl merkez ve 7 ilçesi ile Bitlis genelinde de pazartesi günü okullar tatil edildi. Meteoroloji'nin kar uyarısında bulunduğu Sivas, Kastamonu, Elazığ, Malatya gibi iller için ise bir açıklama bulunmuyor.
OKULLAR YARIN TATİL Mİ?
Bingöl, Bitlis, Tunceli'nin Ovacık ve Pülümür ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı ilköğretim ve liselerde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.Ovacık ile Pülümür ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğlen saatlerinde etkili oldu. İlçe merkezlerinde 50 santimetre bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde bir metreye kadar ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Valilik, yarın için iki ilçedeki tüm okulların bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.
BİNGÖL VE 7 İLÇEDE KAR TATİLİ
Bingöl'de devam eden kar yağışı nedeniyle, merkez ve 7 ilçesinde eğitime bir günlük ara verildi.Bingöl Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Merkez ve 7 ilçede tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 10 Ocak Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.Açıklamada ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
BİTLİS'TE EĞİTİME KAR ENGELİ
Bitlis'te, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, eğitime yarın için bir gün süreyle ara verildi.Bitlis'te akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığının kent merkezinde 15 santimetreye ulaşması üzerine, il merkezi ve merkeze bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün süreyle tatil edildi. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile vatandaşların da izinli sayılacağı belirtildi.
HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?
Tunceli Pülümür ve Ovacık ilçeleri haricinde diğer il ve ilçelerde okulların tatil olup olmadığı hakkında henüz valiliklerce bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimiz güncellenecektir.