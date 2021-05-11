WhatsApp'ın verdiği süre bitiyor! 15 Mayıs'tan sonra kullanıcıları neler bekliyor?

ABD'DE DAVA AÇILABİLİR WhatsApp'ı kullanırken hiç para ödenmediğini söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, bilişim hukuku uzmanı Doç. Dr. Murat Volkan Dülger ise Şirket, giderlerini karşılamak için burayı ticari bir mecraya dönüştürüyor. Bunun için de insanların kişisel verilerini istiyor. Kişisel bilgilerini kullanmasına izin vermeyenler için yaptırıma gitmeye hazırlanıyor. Uygulamayı kullanmanızı yavaş yavaş kısıtlayarak o izni vermeniz için sizi zorluyor. Şirketin merkezi Türkiyede değil, o nedenle ABDye giderek tüketici hakkı ihlalinden dava açabilirsiniz. O zaman hukuka ayrılık Amerikada değil Türkiyede olduğu için hangi ülkenin kanunlarının uygulanacağı karmaşası oluşacak. Epey uzun bir işleyişi var. Amerikadaki avukatlık ücretleri de ülkemizdekinden çok daha fazla. Türkiyede bulunan bir sivil girişim ABDde dava açma sürecini başlatmadıktan sonra hukuki açıdan hak aramak zor gibi duruyor ifadelerini kullandı.