WhatsApp kapanacak mı, ne zaman kısıtlanacak? WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlere ne olacak? Açıklama geldi
WhatsApp 4 Ocak 2021’de gizlilik ilkelerinde yapılan değişikliği ve yeni kullanım koşullarını açıklamıştı. 8 Şubat 2021’e kadar kullanıcılar sözleşmeyi onaylamazsa, kullanıcıların WhatsApp hesaplarını kullanamayacağı bildirilmişti. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen ve kişisel verileri ihlal ettiği gerekçesiyle tepki toplayan yeni WhatsApp gizlilik sözleşmesiyle, Facebook ile hiç olmadığı kadar kapsamlı kişisel veri paylaşımı başlıyor. Peki, WhatsApp kapanıyor mu? WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlere ne olacak?
WhatsApp 15 Ocak 2021'de resmi soruşturmalar ve kullanıcıların tepkilerinin ardından kullanıcılara yeni sözleşmedeki değişimleri daha iyi anlatabilme gerekçesiyle 8 Şubat tarihini 15 Mayıs 2021 olarak güncelledi. WhatsApp’ın 15 Mayıs’ta kullanıcılarına göndereceği yeni kullanım koşullarına onay vermeyenler için aşamalı kısıtlamalar uygulanacak.
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