VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuç tarihi için önemli açıklama!
VGMburs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih, müracaatlarını tamamlayan öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 2021-2022 eğitim yılında yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrenciler için VGM burs başvuruları 1-15 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek. VGM burs başvuru sonuçları değerlendirmelerinde KYK bursundan faydalanan öğrencilerin durumu göz önünde bulundurulacak. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuç tarihi ile ilgili bilgiler.
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VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Her sene binlerce öğrencinin yararlandığı VGM bursları için başvurular 15 Kasım'da sona erecek. Üniversite öğrencileri için başvuru değerlendirmesinde KYK bursu alıp almadığına bakılacak. KYK bursu alanlar vakıflar bursundan yararlanamayacak. Konuyla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, VGM burs başvuru sonuçlarının üniversite öğrencileri için KYK burs sonuçları açıklandıktan sonra belli olacağı bildirildi.
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VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün "sıkça sorulan sorular" başlıklı bölümünde "Yükseköğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumundan (Kyk) Burs Almak Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan Yararlanmaya Engel Midir?" sorusuna verilen yanıtta "Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları”, KYK’nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. " ifadeleri yer aldı.
Bu bilgilere göre yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları KYK burs sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek. KYK sonuçlarının ise ne zaman açıklanacağı hakkında henüz bir duyuru yapılmadı.
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ORTAÖĞRENİM VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
VGM ortaöğrenim burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Ancak konu hakkında açıklama henüz gelmedi.
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VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.
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BURSLAR NASIL ÖDENİR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası’ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.
Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM’lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.
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Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.