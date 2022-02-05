Uzman Öğretmenlik Sınavı ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Sarayda kabus sürüyor Puan tablosunda tarihi fark...Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'da kabus sürüyor! Puan tablosunda tarihi fark...#Beşiktaş
Bilim dünyası bu iddia ile sarsıldı: Evrim teorisi çalıntı çıktıBilim dünyası bu iddia ile sarsıldı: Evrim teorisi çalıntı çıktı#Darwin
Alanyaspor-Galatasaray maçında Efecan Karaca çılgına döndü Hakeme tepki: Hasta Galatasaraylısın, bırak yaAlanyaspor-Galatasaray maçında Efecan Karaca çılgına döndü! Hakeme tepki: "Hasta Galatasaraylısın, bırak ya!"#Efecan Karaca
Covid-19da sıcak gelişme... Vakalarda dikkat çeken düşüşCovid-19'da sıcak gelişme... Vakalarda dikkat çeken düşüş!#Koronavirüs
Beşiktaş ile Antalyaspor yenişemediBeşiktaş ile Antalyaspor yenişemedi!#Beşiktaş
Bakan Akar da koronavirüse yakalandı Sağlık durumu hakkında bilgi verdiBakan Akar da koronavirüse yakalandı! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi#Hulusi Akar
Çelikten HDPli Kayaya sert tepki: İnsanlık dışı ifadesini lanetliyoruzÇelik'ten HDP'li Kaya'ya sert tepki: İnsanlık dışı ifadesini lanetliyoruz#Ömer Çelik
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yüz yüze eğitim açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yüz yüze eğitim açıklaması#Koronavirüs
Paylaşımı tepki çekmişti… Bakanlık, Emniyet ve Federasyon’dan Derya Büyükuncu açıklamasıPaylaşımı tepki çekmişti… Bakanlık, Emniyet ve Federasyon’dan Derya Büyükuncu açıklaması#Derya Büyükuncu
Galatasaray, 3 puana hasret kaldı 10 kişilik Alanyayı deviremediGalatasaray, 3 puana hasret kaldı! 10 kişilik Alanya'yı deviremedi#Alanyaspor
Galatasarayın yeni transferi rekora ortak oldu İlk maçta...Galatasaray'ın yeni transferi rekora ortak oldu! İlk maçta...#Galatasaray
ABDli doktor açıkladı... İşte Omicronun ilk belirtisiABD'li doktor açıkladı... İşte Omicron'un ilk belirtisi#Omicron
Cumhurbaşkanı Erdoğandan yeni mesaj: Olumsuz bir durum yok, hafif şekilde geçiyor...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni mesaj: Olumsuz bir durum yok, hafif şekilde geçiyor...#Recep Tayyip Erdoğan
Kanlı pusu Babadan acı haber geldi, kızı yaralıKanlı pusu! Babadan acı haber geldi, kızı yaralı#Adana
Seren Serengilin şaşırtan görüntüsüSeren Serengil'in şaşırtan görüntüsü#Seren Serengil
HABERLERGündem Haberleri

Uzman Öğretmenlik Sınavı ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler

#MEB#Uzman Öğretmenlik#Sınav

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla, eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleriyle kariyer basamaklarında ilerlemelerinin düzenlenmesi hedefleniyor. Peki, Uzman Öğretmenlik Sınavı ne zaman yapılacak?

1/4Uzman Öğretmenlik Sınavı ne zaman yapılacak İşte son gelişmeler

Yeni yasaya göre öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak. İşte, Uzmanlar Öğretmenlik Sınavı hakkında bilgiler...

2/4KANUN TBMMDE KABUL EDİLDİ

KANUN TBMM'DE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre; eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleriyle kariyerlerinde ilerlemelerinin önü açılacak. Meslek, aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere 3 kariyer basamağına ayrılacak. Öğretmenlerin mesleklerinde kariyer ve liyakat esaslarına uygun olarak ilerlemeleri, mesleki gelişimlerini sağlamaları ve bunlara bağlı olarak özlük haklarının iyileştirilmesi sağlanacak. Gelişim temelli bir sistem içerisinde adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik basamaklarındaki görev ve sorumluluklar netleştirilecek.

3/4ADAYLIK KALDIRMA SINAVI KALDIRILIYOR

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI KALDIRILIYOR

Öğretmenlikte 'Adaylık Kaldırma Sınavı'nın kaldırılması öngörülüyor. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek olunması amaçlanıyor. Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkanı getiriliyor. Bu unvan için eğitimlerini tamamlayan ve sonunda yapılacak sınavdan başarıyla geçen öğretmenlere uzman öğretmen unvanı verilecek. Bu değişiklikle öğretmenler hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 TL artış olacak. Uzman öğretmen unvanı alanlar arasında yüksek lisans yapmış olanlar ise sınavdan muaf tutulacak.

4/4UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK

Uzman öğretmenlik sınavının ne zaman yapılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. TBMM Genel Kurulu'nda öğretmenliğin kariyer mesleği olmasını öngören 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi' kabul edildi.

Öğretmenlikte 'Adaylık Kaldırma Sınavı'nın kaldırılması öngörülüyor. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek olunması amaçlanıyor. Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkanı getiriliyor. Bu unvan için eğitimlerini tamamlayan ve sonunda yapılacak sınavdan başarıyla geçen öğretmenlere uzman öğretmen unvanı verilecek. Bu değişiklikle öğretmenler hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 TL artış olacak. Uzman öğretmen unvanı alanlar arasında yüksek lisans yapmış olanlar ise sınavdan muaf tutulacak.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#MEB#Uzman Öğretmenlik#Sınav