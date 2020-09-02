Üniversiteler uzaktan eğitim mi yapacak? Uzaktan eğitim yapacak üniversiteler ile ilgili açıklama
Üniversitelerin uzaktan eğitim ile açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitime başlayan ve ardından yaz tatiline giren üniversitelerin yeni eğitim öğretim yılı açılış tarihi ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç, ‘YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.’ dedi. Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan başlayacaklarını duyurdular. İşte detaylar…
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Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Geçtiğimiz günlerde YÖK Başkanı Yekta Saraç, ‘YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.’ dedi. Kocaeli Üniversitesi’nde 10 Eylül’de yapılacak toplantıda eğitimin 5 Ekim 2020’de başlayıp başlamayacağının belirleneceği duyuruldu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden ise üniversitelerin uzaktan eğitim yapacağı haberi geldi. İşte detaylar
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ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİM İLE Mİ AÇILACAK?
Yıldık Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin “uzaktan eğitim” yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi.
Konya'da Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi ortaklaşa olarak 2020-2021 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılının uzaktan eğitim olarak gerçekleştirilmesi yönünde karar aldı. Kentte eğitim veren 3 devlet üniversitesi, güz dönemi yarıyılı uzaktan eğitim sistemiyle gerçekleştirecek. Üniversitelerin ortaklaşa yaptığı açıklamada, Konya Pandemi Kurulu'nun şehre dair uyarılarıyla farklı senaryolar üzerinde yoğun çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi. Mevcut veriler ve salgının seyrinin bir süre daha riskin devam edeceğini gösterdiğini belirten açıklakada, ''Bugün itibari ile Konya, ülkemizde salgının en yoğun yaşandığı şehirlerden birisi durumundadır. Ulaşım, barınma, yeme içme gibi öğrencilerimizle ilgili birçok alanın kullanımından kaynaklanacak yoğunluk, bulaş riskinin daha da artmasına sebep olabilecektir. Önümüzdeki yarıyılda, gribal enfeksiyonların artış gösterdiği kış mevsimine girilmesine paralel olarak pandeminin de artabileceği öngörülmektedir. Diğer taraftan, yüzyüze eğitim için gerek duyulan idari personelin, kamu kurumlarında esnek çalışma modelinin yürürlükte olduğu (bazı idari birimlerimizde pandemiye yakalanan personelimizin bulunması, temas halindeki diğer personelimizin de karantinada kalması gerektiği) göz önünde bulundurulduğunda yetersiz kalacağı ve sunulan hizmetin aksayacağı değerlendirilmektedir. Tüm bunlardan daha önemlisi, aileleri tarafından bizlere emanet edilen öğrencilerimiz başta olmak üzere, bütün akademik ve idari personelimizin sağlığı, aşağıdaki kararı almamızda en fazla dikkat ettiğimiz husus olmuştur. 2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm derslerin uzaktan öğretimle yürütülmesine karar verilmiştir'' denildi.
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KOCAELİ’DE KARAR 10 EYLÜL’DE VERİLECEK
Prof. Dr. Sadettin Hülagü konu Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı: Sevgili, Öğrenci Kardeşlerim: Bugün Rektör Yrd. ları, Genel Sekreter ve Yrd. ları ile eğitim başlıklı koordinasyon toplantısı yaptık. 10 Eylül Perşembe günü yapılacak Senato ve Yönetim Kurulumuza aşağıdaki başlıklarla sunum yapmayı ve onay almayı kararlaştırdık. A. Eğitim yılımızın 5 Ekim 2020 yılında başlamasına, B. Teorik olarak yapılması gereken derslerin online, uygulamalı ve laboratuvar çalışması zorunlu olanların gerekli önlemleri alarak ve öğrenci sayısını haftaya bölerek örgün olarak yapılmasına C. Tüm fakülteler ve MYO'ların kendine uygun program oluşturmasına, D. Staj zorunluğu olan bölümlerdeki öğrencilerin kendi illerinde de yaptıkları stajın kabul edilmesine E. Sınavların online ama gerekli tüm önlemlerin alınarak yapılmasına karar verildi. Ayrıntılı sorularınız Senato toplantısından sonra cevaplandırılacaktır. O nedenle soru almayacağım. Nihai kararı Senatomuz verecektir. Lütfen Temizlik, Maske ve Mesafe kurallarına uymayı bir görev gibi benimsemenizi rica ediyorum. Kararımız hayırlara vesile olur İnşallah.