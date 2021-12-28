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Haber Giriş: 28 Aralık 2021 - 15:12 | 

Üniversiteler online mı olacak, kapanacak mı? Uzaktan eğitime geçen üniversitelerde son durum

Üniversitelerin kapanıp kapanmayacağı merak edilen konulardan biri oldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süre uzaktan eğitime geçilen üniversite yeni dönemde yüz yüze eğitime geçtiler. Omicron varyantı ile beraber gözler yeni açıklamalara çevrildi. Peki, üniversiteler online mı olacak, kapanacak mı? İşte yapılan son açıklamalar

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Üniversitelerin online olup olmayacağı araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında üniversitelerde uzaktan eğitim yeniden gündeme geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu konu ile ilgili açıklama yaptı. Koyuncu açıklamasında, ‘Öğretim elemanlarımız dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek; sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınında uzaktan takip edecektir.’ dedi.
2ÜNİVERSİTELER ONLİNE MI OLACAK

ÜNİVERSİTELER ONLİNE MI OLACAK?

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu şu şekilde açıklama yaptı:İTÜ Mensuplarımızın dikkatine,

Son bir haftalık dönemde yerleşkelerimizdeki yurtlarda kalan ve derslere devam eden öğrencilerimizde Covid pozitif vaka sayılarının hızla arttığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle, hastalığın yayılımını yavaşlatmak için tedbirler almaya ihtiyaç duyduk.

Öğretim elemanlarımız dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek; sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınında uzaktan takip edecektir.

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Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022'ye kadar tıp ve hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslerin online yapılmasını kararlaştırdı. Final sınavları da online düzenlenecek.

Boğaziçi Üniversitesi 4 Ocak 2022'ye kadar derslerin çevrimiçi işleneceğini açıkladı.
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