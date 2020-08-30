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Haber Giriş: 30 Ağustos 2020 - 03:38 | 

Üniversiteler ne zaman açılacak, eğitim online mı olacak? 2020 2021 üniversitelerin açılış tarihi

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi, son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Eğitim takvimi kapsamında YÖK geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2020 üniversitelerin açılış tarihi için 1 Ekim sonrasını işaret etmişti. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'tan yeni bir açıklama daha gelerek, uzaktan eğitim sistemiyle ilgili bilgiler verildi. Gözler şimdi üniversitelerin açılış tarihinde. İşte, 2020 2021 üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili yapılan açıklamalar.

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Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz dönem üniversiteler MEB'e bağlı okullarda olduğu gibi uzaktan eğitim sistemine tabi tutuldu. Bu yıl online eğitim olup olmayacağı merak edilirken. YÖK'ten son dakika açıklama yapıldı. YÖK Başkanı Saraç yaptığı açıklamada, 15 üniversitemiz uzaktan öğretimle yapacakları derslerini bu yerli platform aracılığıyla gerçekleştirecekler." dedi. Üniversiteler ise bu sene 1 Ekim tarihinden sonra açılacak.

2ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerden ve velilerden sıklıkla üniversitelerdeki yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin sorular aldıklarını belirtti.

"YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik." ifadesini kullanan Saraç, şunları kaydetti:"Bunun yanı sıra kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesileyle getirdiğimiz karma modelin (hibrit) hayırlı olmasını diliyoruz."

3UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMU 15 ÜNİVERSİTENİN HİZMETİNE SUNULACAK
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UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMU 15 ÜNİVERSİTENİN HİZMETİNE SUNULACAK

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Sakarya Üniversitesinin geliştirdiği, tamamen yerli olan Uzaktan Eğitim Platformunun, YÖK koordinasyonunda ve TÜBİTAK-ULAKBİM iş birliğiyle 15 üniversitenin hizmetine sunulacağını bildirdi.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK tarafından kurgulanan ve yürütülen "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamındaki 15 üniversite ile Sakarya Üniversitesi arasında, YÖK'ün koordinasyonunda ve TÜBİTAK-ULAKBİM ile iş birliğinde gerçekleştirilecek olan "Uzaktan Eğitim Platformu Sağlama Protokolü" imzalandı. İmza töreni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç'ın da katıldığı törende, protokolü YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er imzaladı. Törende, 15 üniversitenin rektörleri ile Uzaktan Eğitim Platformunu sağlayacak Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da hazır bulundu.

Saraç, törendeki konuşmasında, Yeni YÖK vizyonuyla 2018'de, küresel salgın gündeme girmeden yaklaşık 2 yıl önce, uzaktan öğretimle ilgili çok önemli bir proje başlattıklarını belirtti.

"Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm" adı verilen bu projenin ilk aşamasında, ağırlıklı olarak Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yeni kurulmuş 16 üniversitedeki öğretim elemanları ve öğrencilerin dijital yetkinliklerini geliştirmeye yönelik program düzenlendiğini ifade eden Saraç, "Bu kapsamda şu ana kadar Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle 10 bin 725 öğretim elemanına çevrimiçi olarak 'Dijital Çağda Öğrenme ve Öğretme' ve 61 bin 346 öğrencimize de bir dönemlik kredili olarak 'Dijital Okuryazarlık' dersleri verildi. Dolayısıyla, proje kapsamındaki bu üniversitelerimiz aslında içinde bulunduğumuz küresel salgın sürecine daha hazırlıklı girdiler. " diye konuştu.

Saraç, projenin ikinci aşamasında ise 16 Mart 2020'de bu 16 üniversiteye ilave olarak yeni kurulmuş 5 teknik üniversite ve Anadolu'da bulunan 3 üniversitenin öğretim elemanlarına YÖK, CISCO ve ODTÜ iş birliği ile "Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi" konularında eğitimler verilmeye başlandığını aktardı.

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Proje kapsamında üniversite öğrencilerine bir dönemlik kredili olarak "Siber Güvenlik" dersi verilmesinin planlandığını kaydeden Saraç, "Bugün imzaları atılacak olan protokolle de Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projemizin 3. aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Bu aşamada, Sakarya Üniversitesinin geliştirdiği tamamen yerli olan Uzaktan Eğitim Platformu, YÖK koordinasyonunda ve TÜBİTAK-ULAKBİM iş birliği ile 15 üniversitemizin hizmetine sunul​acak. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde proje kapsamındaki 15 üniversitemiz uzaktan öğretimle yapacakları derslerini bu yerli platform aracılığıyla gerçekleştirecekler. Projeye destek veren TÜBİTAK’a, Sakarya Üniversitesine ve proje kapsamındaki 15 üniversitemize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Dijital Dönüşüm Projesi"nin YÖK'ün "sosyal adalet ve fırsat eşitliği" penceresinden yükseköğretime bakışının yansıması olduğunu belirten Saraç, 15 üniversitenin de bu bakış açısıyla seçildiğini ifade etti.

Bu hususun üniversitelerin bulundukları bölgeye değer katma konusunda daha yetkin olmalarına vesile olacağına işaret eden Başkan Saraç, "Bunun dışında, üniversitelerimiz 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için aldığımız kararlarla, mevzuat açısından karma-hibrit sisteme geçti. Yani üniversitelerimiz mevzuat olarak yerelden alınacak kararlarla kendilerine uygun olan şekilde eğitim vereceklerdir. Bütün üniversitelerimizde liyakat ve ehliyet temelli çalışmalar ve yönetim anlayışını ortaya koymaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

YÖK Başkanı Saraç'ın ardından sırayla söz alan üniversite rektörleri protokol kapsamında üniversitelerine sağlanacak olan uzaktan eğitim desteğine yönelik memnuniyetlerini ifade ederek, YÖK ve ilgili kurumlara teşekkürlerini iletti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Sakarya Üniversitesi ve üniversite rektörlükleri arasında imzalanan protokol, Sakarya Üniversitesinde yürütülmekte olan TÜBİTAK-1001 projesi kapsamında yerli olarak geliştirilen "Uzaktan Eğitim Platformu"nun, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamındaki 15 üniversitenin 2020-2021 eğitim-öğretim yılındaki uzaktan öğretim faaliyetlerinde kullanılmasını içeriyor.

YÖK'ün üniversiteler arasındaki koordinasyonu yürüteceği protokol kapsamında, ULAKBİM tarafından sağlanan sunucular üzerine kurulacak Uzaktan Eğitim Platformu, Sakarya Üniversitesi tarafından 15 üniversitenin hizmetine sunulacak. Platform 5 ana modülden oluşacak.

Platformda, haftalık sanal ders programlarının oluşturulmasını, uzaktan yürütülen eğitim faaliyetlerinin organize edilmesini ve yürütülmesini sağlayan "Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) Modülü", sanal sınıfların video dağıtımı için açık kaynak yazılımlardan yararlanılarak oluşturulan "Sanal Sınıf Modülü", oluşturulan sanal sınıflara kayıtlı tüm öğrencilere duyuruların yapılabileceği "Duyuru Modülü", sistem üzerinden çevrimiçi sınavların organize edilebileceği "Çevrimiçi Sınav Modülü" ve öğrenci devamı, akademisyen/sanal ders yürütülme sayıları gibi raporların sistem üzerinden alınabileceği "Raporlama Modülü" yer alacak.

Platformdan, Ağrı İbrahim Çeçen, Artvin Çoruh, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kilis 7 Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Osmaniye Korkut Ata, Siirt ve Şırnak üniversiteleri yararlanacak.

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