Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 üniversitelerin yeni dönemde açılış tarihi netleşti

Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor. Özellikle MEB'e bağlı okulların yeni dönem açılış tarihinin kesinleşmesiyle gözler bir kez daha üniversitelere çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, 13 Eylül itibarıyla üniversitelerin açılacağını bildirmişti. Alınan karara göre yeni akademik takvim bu tarihte başlayacak. Detayların ise YÖK tarafından daha sonra ilan edilmesi bekleniyor.