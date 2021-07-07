Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 üniversitelerin yeni dönemde açılış tarihi netleşti
Üniversitelerin açılış tarihi için yapılan açıklamalarla beraber yüz yüze eğitimin başlaması kesinleşti. 2020-2021 eğitim-öğretim yılını online olarak geçiren öğrenciler, YÖK'ün hazırladığı yeni yol haritasına göre yeni dönemde kampüslerine dönebilecekler. Konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteler için eylül ayını işaret etti. Diğer yandan 18 yaş üzeri vatandaşların da aşılaması tamamlanırken, üniversiteler sonbaharda açılmak için hazırlıklarına hız verdi. Peki, üniversiteler ne zaman hangi tarihte açılacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor. Özellikle MEB'e bağlı okulların yeni dönem açılış tarihinin kesinleşmesiyle gözler bir kez daha üniversitelere çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, 13 Eylül itibarıyla üniversitelerin açılacağını bildirmişti. Alınan karara göre yeni akademik takvim bu tarihte başlayacak. Detayların ise YÖK tarafından daha sonra ilan edilmesi bekleniyor.
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.
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YÖK'TEN AŞI TALEBİ GELMİŞTİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istemişti.
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Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekilmişti.
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Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtilmişti.