Üniversiteler açılacak mı? YÖK’ten üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili açıklama

YÖK’TEN AÇIKLAMA Konuya ilişkin olarak YÖK'ün internet sitesinden yapılan duyuruda da Kurulun, ilk vakanın tespit edildiği günden itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yakından izlediği belirtildi.

Açıklamada, mart ayından itibaren gerekli tedbirler alınarak hızlı ve dinamik süreçler yürütüldüğü ancak tüm dünyada 20 milyondan fazla kişinin enfekte olduğu, 700 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği küresel salgının yükseköğretimi de etkilemeye devam ettiği ve uzun vadeli yeni önlemlere ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Tüm dünyada 2020-2021 eğitim öğretim sürecine yönelik pek çok konunun tartışıldığına işaret edilen açıklamada, yükseköğretim sistemi çok güçlü olan ülkelerde de bu konuda fikir birliği bulunmadığı belirtildi.

Bazı ülkeler 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminin tamamen dijital ortamda uzaktan öğretimle yapılacağını belirtmişken karma yöntemi benimseyeceklerini, yüz yüze ve çevrim içi karma yöntemleri kullanacaklarını, uzaktan öğretim ve örgün öğretimi fakülte ya da program esaslı uygulayacaklarını açıklayan ülkelerin sayısının da az olmadığı ifade edildi.

YÖK'ün yakın zamanda dünya örneklerini de inceleyerek "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi" yayımladığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rehberde, Uzaktan Öğretim Uygulamaları, Uygulamalı Eğitimler, Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları, Yabancı Uyruklu Öğrenciler, Toplantılar, Kongreler ve Değişim Programları başlıkları altında çerçeve kararlar ve öneriler yer almaktadır. Bu rehberde de açıkladığımız üzere, salgın dinamik bir süreç olduğu için salgının bölgesel ve yerel seyrine göre üniversitelerimizce farklı uygulamalara gidilmesine imkan tanınmaktadır.

Ülkemizde 45 bine yakın program bulunmaktadır ve her bir programın kazanım hedefleri doğrultusunda uygulanma yöntemleri değişkenlik arz etmektedir. Nitekim edebiyat, sosyoloji, moda tasarımı programlarıyla ebelik veya geleneksel el sanatları yahut tıp, diş hekimliği ve pilotaj programlarının eğitim öğretim süreçleri birbirinden çok farklıdır. Salgın süresince bu programların uygulamalarında alınacak önlemler de bölgeden bölgeye elbette ki farklılık arz edebilecektir."

Açıklamada, geçen günlerde salgın dolayısıyla yapılan yapısal düzenlemelerle karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı belirtildi.

