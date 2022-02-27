Ukrayna nerede? Ukrayna nüfusu kaç? İşte Ukrayna haritası, komşuları ve tarihi hakkında bilgiler

Ukrayna'nın nüfusu ve askeri gücü son gelişmeler sonrası öne çıkan konulardan oldu. Ukrayna - Rusya savaşının üçüncü günü geride kalırken, saldırıların altında olan Kiev'de de vatandaşlar ülkeleri terk etmeye başladı. Doğuda ve kuzeydoğuda Rusya, kuzeybatıda Belarus, batıda Polonya, Slovakya ve Macaristan, güneybatıda Romanya ve Moldova'nın komşusu olan Ukrayna, dünyadaki en geniş 46. ülke olarak yer alıyor. 41.319.838 nüfusa sahip olan Ukrayna'nın en üst idari bölümleri, 24 oblast (bölge), 1 özerk cumhuriyet (Kırım Özerk Cumhuriyeti) ve 2 özel statülü şehirden oluşuyor.
Ukrayna coğrafi konum itibari ile Kuzey Doğu Avrupa'da yer almaktadır. 603.549 km² yüzölçümüyle tamamı Avrupa'da olan en büyük ülkedir. Doğuda ve kuzeydoğuda Rusya, kuzeybatıda Belarus, batıda Polonya, Slovakya ve Macaristan, güneybatıda Romanya ve Moldova'nın komşusudur. Ayrıca güneyde Karadeniz ve Azak Denizi'ne kıyısı bulunmaktadır. Ukrayna Slavlardan gelme bir ülkedir. Ülkenin adı ise Slav dilinden gelmektedir. Yarı başkanlık sistemi ile birlikte yönetilen ülke önceden Sovyetler birliğine bağlı bir ülke idi. Sovyetler birliği dağıldıktan sonra 1991 yılında Ukrayna bağımsızlığını ilan etmiştir. Yüksek insani gelişme endeksine sahip olan ülkede trafik akışı sağ taraftan ilerlemektedir. Ukrayna Grivna’sı ülkenin resmi para birimidir. Ukrayna tarihte Rutenya olarak da anılmaktaydı.
Moldova, Romanya, Rusya, Beyaz Rusya, Polonya, Slovakya, Macaristan Ukrayna'nın komşu ülkelerini oluşturmaktadır. Ukrayna aynı zamanda Karadeniz ve Azak denizine kıyısı olan bir ülkedir. Ülkede balıkçılık faaliyetleri de gelişmiştir. Ukrayna sahip olduğu yüz ölçümü ile Avrupa kıtasının en büyük ülkelerinden biri olma özelliğini taşımaktadır. Ülkenin resmi dili Ukraynacadır. Ukraynaca Doğu Slav dillerine ait olan bir dildir. Ukrayna'da Ukraynacadan farklı olarak 18 tane de farklı dil konuşulmaktadır. Ukrayna’nın nüfusu 2020 yılında 44,13 milyon olarak açıklanmıştı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'dir. Kiev aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir. Kiev nüfusu itibari ile de Avrupa'nın en kalabalık 7. şehridir. Ülkenin toplam nüfusu ise 2.8 milyondur. Kiev'de ki bağımsızlık meydanı şehrin yoğun turistik yerlerinden birisidir. Bağımsızlık meydanı Ukrayna'nın bağımsızlığını ifade eden bir meydandır. Bu meydanda heykeller yer almaktadır. Ülkemizin başkenti olan Ankara ile Kiev kardeş bir şehirdir. Kiev aynı zamanda 500 yıl boyunca Türkler tarafından yönetilmiş bir şehirdir. Hazarlar ve Altınordu şehre hakim olmuştur. Aynı zamanda Ukrayna'nın Hazar Türklerine vergi ödediği de bilinmektedir.
Ukrayna'nın Sovyet dönemi tarihindeki en üzücü olaylardan birisi de 26 Nisan 1986 tarihindeki Çernobil reaktör kazasıdır. Bu kazadan dolayı ortaya çıkan radyoaktif serpinti, 350.000 kişinin olay bölgesinden uzaklaştırılmasına neden oldu. 8 Aralık 1991'de Belarus, Rusya ve Ukrayna ortak bir karar alarak Sovyetler Birliği'ni resmen ortadan kaldırmaya karar verdi. Bağımsız Devletler Topluluğu ilan edildi ve Ukrayna bağımsız bir ülke haline geldi. 2004 yılında, Ukrayna tartışmalı bir ülke başkanlığı seçimi yaşadı. Turuncu Devrim adı verilen protestolar sonucu seçimler yenilendi ve Viktor Yuşçenko devlet başkanı seçildi. 2014 yılının başında gerçekleşen halk ayaklanması sonucunda devlet başkanı Viktor Yanukoviç istifasını vermek zorunda kaldı. Bu iç karışıklar yüzünden ve Kırım'da yapılan referandum sonucunda Rusya Kırım'ı ilhak etti.