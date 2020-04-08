Ücretsiz maske PTT üzerinden ve E-Devlet ile nasıl sipariş edilir? PTT maske talebi başvurusu
Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) adıyla hizmet veren Sağlık Bakanlığı iştirakinin öncülüğünde ücretsiz maske dağıtımı yapan PTT, E-Devlet ve EPTTavm aracılığıyla ücretsiz maske başvuru işlemlerini kabul ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında her hafta 10 milyon maskenin dağıtımını gerçekleştirmeyi hedefleyen PTT, Sağlık Bakanlığı’nın kişi başı ücretsiz maske limiti olarak belirlediği 5 adet maskeyi evlere ulaştıracak. Peki, EPTTAvm ve E-Devlet ile başvuru ekranı erişime açılan ücretsiz maske için nasıl sipariş veriliyor? İşte, merak edilen o bilgiler
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Ücretsiz maske siparişi E-Devlet ve PTT üzerinden birkaç adımda verilebiliyor. Her kişiye haftalık toplamda 5 adet limit tanıyan Sağlık Bakanlığı, dağıtım işlemlerini haftalık olarak gerçekleştirecek. İhtiyacı olan kişi haftalık olarak 5 adet maske siparişi verebilecek. İşte, koronavirüs önlemleri kapsamında EPTTAvm ve E-Devlet aracılığıyla verilebilecek olan ücretsiz maske siparişi hakkında merak edilen detaylar
Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’nın ortak kararı ile internet üzerinden yapılacak olan ücretsiz maske dağıtımı için başvurular E-Devlet üzerinden yapılacak. Her hafta bir paket, yani 5 adet maske siparişi verebilecek olan vatandaşlar, bu siparişleri esnasında aile bireylerinin kimlik numaralarını girerek onlar için de 5’er adet maske temin edebilecek.
Maske başvurusu için lütfen sonraki sayfaya geçiniz…
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Maske başvurusu yapabilmek için öncelikle sayfanın altındaki linke tıklamalısınız.
Linke tıkladıktan sonra açılan sayfada sizden TC Kimlik Numaranız, ad soyad, cep telefonu, il, ilçe, mahalle, cadde, sokak ve adres bilgileri talep edilecek. Bunları giriniz.
Sonraki adımda güvenlik sorusu olan matematik işleminin cevabını kutucuğa yazınız.
“Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. Bu sayfada belirttiğim adres bilgisinin teslimat için yeterli olmaması durumunda, MERNİS sistemindeki adres bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını kabul ediyorum.” Metnini işaretledikten sonra “Maske siparişi ver” butonuna basabilirsiniz.
Dilerseniz “Aile bireyi ekle” butonuna basarak aile bireylerinizin TC Kimlik Numarası ve isim soy isimleri ile onlara da 5 adet maske siparişi verebilirsiniz.
Önceki akşam test linkinden başvuru yapanlara da maske gönderileceği ifade edildi. PTT Kargo’nun her hafta10’ar milyon maske ulaştırmayı planladığı da öğrenildi..
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PTT Kargo aralığıyla ücretsiz olarak eve teslim edilecek. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar uygulamadan yararlanamayacak.
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Bilim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine yaptığı ‘Toplu alanlarda maske takın’ çağrısı karşılık buldu. Maskeleri vatandaşa ücretsiz ulaştırmak için hükümetin yanı sıra belediyeler ve STK’lar da harekete geçti. Gerek toplu taşıma duraklarında, gerekse evlere birer birer ücretsiz maskeler dağıtılmaya başlandı..
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Bu arada maskesiz girilemeyen alanlara bir yenisi eklendi. Sağlık Bakanlığı dün 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgeyle, sağlık kuruluşlarına maskesiz girilmesini yasakladı.