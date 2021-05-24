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Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 - 12:11 | 

TYT AYT sınavı ne zaman? Tarihler netlik kazandı

ÖSYM tarafından uygulanacak olan AYT ve TYT sınavı için detaylar belli oldu. YKS 2021 kapsamında uygulanacak olan TYT ve AYT 2021 sınavı için tarih detayı, geçtiğimiz yıl sınavın ertelenmek zorunda kalması dolayısıyla merak edilmişti. Peki, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan TYT AYT sınavı ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM'nin açıkladığı bilgiler çerçevesinde TYT ve AYT sınavı hakkında bilinmesi gereken bazı detaylar

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TYT ve AYT ne zaman yapılacak sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Üniversiteye geçiş için düzenlenen YKS başvurularının bitmesi ile gözler sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Yüz binlerce adayın ter dökeceği sınav, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda tamamlanacak. İşte, 2021 YKS sınavları ile ilgili merak edilenler...

2TYT VE AYT SINAVI NE ZAMAN

TYT VE AYT SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sınavı tamamlanacak. Aynı gün YDT sınavı da gerçekleşmiş olacak. Bu sınavların sonuçları 4 Ağustos tarihinde açıklanacak.

ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunlu olacak.  

3SINAV GİRİŞ BELGELERİ

SINAV GİRİŞ BELGELERİ

YKS için sınav giriş yerleri hakkında henüz bir bilgi vermedi. Ancak, geçtiğimiz yılın YKS sınav giriş yerleri yayımlanma tarihi baz alındığında, bu yıl sınav giriş yerlerinin sınavlardan ortalama bir hafta önce erişime açılması bekleniyor.

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