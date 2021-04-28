Telefondan ve E Devlet'ten seyahat izin belgesi alma: Şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Seyahat izin belgesi almak isteyenler, bu işlemi nasıl yapacaklarını araştırmaya başladılar. Son Kabine Toplantısı 26 Nisan'da yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tam kapanma ile ilgili açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesi içerisinde seyahat yasağı ile ilgili de açıklama yapıldı.Belirtilen dönem içerisinde uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım aracıyla seyahat edecek kişilere biletleme işlemi yapılmadan önce mutlaka seyahat izin belgesinin olup olmadığı kontrol edilecek, geçerli bir seyahat izninin bulunması halinde biletleme işlemi gerçekleştirilecek. Peki, seyahat izin belgesi nasıl alınır?
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Seyahat izin belgesi ile ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belli oldu. Tam kapanma genelgesine göre 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihler aralığında toplu ulaşım aracıyla seyahat edecek kişilerin seyahat izin belgesi almaları gerekiyor. Seyahat izin belgesi almak isteyenler e-Devlet ekranı üzerinden, Alo 199 iletişim hattını arayarak bu belgeyi alabiliyorlar. İşte seyahat izin belgesi alma ekranı
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SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.
T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklayınız. Daha sonra açılan sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçmeniz gerekiyor.
Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.
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E- DEVLET ŞİFRESİ İNTERNETTEN ALINABİLİR Mİ?
e-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden şifre güvenliği önemlidir. Bu nedenle PTT'den alınan şifreler ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile verilmektedir.
e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz.
Şifrenizi unuttuysanız ve daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.
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Cenaze yakınlarına gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacak
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.