Süt reçelinin yararları nelerdir? Süt reçeli nasıl yapılır?

Süt reçeli tarifi



Malzemeler



1 litre tam yağlı süt

1 su bardağı şeker

1 çay kaşığı silme karbonat

1 paket vanilya (arzuya göre)



Yapılışı



Süt ve şeker, geniş ve derin bir tencereye eklenir (Tencere seçerken geniş ve derin olmasına dikkat edilmelidir. Çünkü karbonat eklendiğinde sütünüz kabaracak ve hacminin 3-4 katına çıkacaktır). Süt ve şeker arada bir karıştırılarak kaynatılır. Kaynamaya başladığında karbonat eklenir ve ocağın altı biraz kısılır. Karbonat eklendiğinde süt aniden kabaracaktır, bu nedenle bir kepçe ya da tel çırpıcıyla yavaş yavaş karıştırılıp sönmesi sağlanır. Bu şekilde yaklaşık 1 saat (istediğiniz kıvam ve renge göre süre daha kısa ya da uzun olabilir) ara ara karıştırılarak kabarması ve altının tutması önlenerek pişirilir. Süt reçeliniz istediğiniz kıvam ve renge geldiğinde ocaktan alınır, arzuya göre vanilya eklenip pürüzsüz olana dek karıştırılır. Hazırladığınız reçel temiz ve kuru bir cam kavanoza doldurulup, soğuyunca ağzı kapatılarak buzdolabında saklanır (Yaklaşık 300 gramlık reçel elde edilir). Yine arzuya göre reçelinize kakao, fındık ya da badem tozu ekleyebilir, şeker miktarını azaltabilirsiniz.



Not: Süt reçelinin 100 gramı 316 kaloridir.