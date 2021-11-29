Şubat 2022 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB tarih verdi

Şubat 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 30 Kasım 2021 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekiyor. İşte, Şubat 2022 askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih...