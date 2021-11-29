Şubat 2022 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB tarih verdi
Şubat 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi 30 Kasım 2021'de sona erecek. Şimdi ise askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, Şubat 2022 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Şubat 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 30 Kasım 2021 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekiyor. İşte, Şubat 2022 askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih...
ASKERLİK CELP YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ocak 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.
Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).
Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.
Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).