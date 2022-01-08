Stephen Hawking'in 80. doğum gününü Google Doodle ile kutladı! Stephen Hawking kimdir, kaç yaşında, neden öldü?

ÖZEL HAYATI

Stephen Hawking'in yaşamı da dünya basınının sürekli gündemindeydi. Hawking'in ilk evliliği Jane Wilde ile oldu. Henüz genç birer üniversite öğrencisiyken tren istasyonunda tanışmışlardı. 1964'te Hawking'e, bir motor nöron hastalığı olan ve tedavisi olmayan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) teşhisi konuldu. 1965'te hastalığı öğrenir öğrenmez evlendiler. Jane Wilde, yıllar sonra bu kararı, "Stephen'ın ne kadar yaşayacağını bilmiyorduk" diye açıkladı. Hawking de Jane ile evliliğini "bir dönüm noktası" olarak ifade etti.



Düğününde ancak baston yardımıyla ayakta durabilen Stephen'ın en büyük destekçisi Jane Wilde olacaktı. 1960'ların sonlarına doğru kol ve bacak kasları onu ayakta tutamayacak duruma gelmişti. Zorla da olsa Stephen'ı tekerlekli sandalye kullanmaya ikna ettiler. 1967'de Robert adını verdikleri bir erkek, 1970'de de Lucy ismini koydukları bir kızları oldu. Hawking, 1979 yılında bir kez daha baba oldu.