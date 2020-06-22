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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 22 Haziran 2020 - 07:33,

Steam indirimleri başladı: İşte fiyatı düşen oyunlar

Dünyanın en büyük dijital oyun platformu olan Steam'de yeni bir indirim dalgası başladı. Bandai Namco imzalı oyunlarda önemli oranda indirim yapıldı, bakın hangi oyun ne fiyattan satılmaya başladı?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
1
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Zaman zaman düzenlediği kampanyalarla oyun fiyatlarını yüzde 85 oranında aşağı çeken Steam'de bu kez Banda Namco imzalı oyunların fiyatlarında düşüş yaşandı. İşte indirime giren popüler oyunlar...

2
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Ace Combat 7: Skies Unknown

Fiyatı: 65.67 TL

3
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Dark Souls II: Scholar of the First Sin

Fiyatı: 29,75 TL

4
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Dark Souls III

Fiyatı: 44,75 TL

5
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Code Vein

Fiyatı: 149,40 TL

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Project Cars 2

Fiyatı: 29,85 TL

7
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Tekken 7

Fiyatı: 29,75 TL

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Soul Calibur VI

Fiyatı: 49,75 TL

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Dragon Ball FighterZ

Fiyatı: 44,75 TL

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Ni no Kuni II: Revenant Kingdom

Fiyatı: 53,70 TL

11
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The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

Fiyatı: 74,50 TL

12
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GOD EATER 3

Fiyatı: 99,60 TL

13
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Little Nightmares Complete Edition

Fiyatı: 12,25 TL

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PAC-MAN 256

Fiyatı: 6,00 TL

15
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One Piece Pirate Warriors 4

Fiyatı: 186,75 TL

16
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Dragon Ball Z: Kakarot

Fiyatı: 179,40 TL

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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