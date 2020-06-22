Steam indirimleri başladı: İşte fiyatı düşen oyunlar

Zaman zaman düzenlediği kampanyalarla oyun fiyatlarını yüzde 85 oranında aşağı çeken Steam'de bu kez Banda Namco imzalı oyunların fiyatlarında düşüş yaşandı. İşte indirime giren popüler oyunlar...Ace Combat 7: Skies UnknownFiyatı: 65.67 TLDark Souls II: Scholar of the First Sin Fiyatı: 29,75 TLDark Souls III Fiyatı: 44,75 TLCode Vein Fiyatı: 149,40 TLProject Cars 2 Fiyatı: 29,85 TLTekken 7 Fiyatı: 29,75 TLSoul Calibur VI Fiyatı: 49,75 TLDragon Ball FighterZ Fiyatı: 44,75 TLNi no Kuni II: Revenant Kingdom Fiyatı: 53,70 TLThe Dark Pictures Anthology: Man of Medan Fiyatı: 74,50 TLGOD EATER 3 Fiyatı: 99,60 TLLittle Nightmares Complete Edition Fiyatı: 12,25 TLPAC-MAN 256 Fiyatı: 6,00 TLOne Piece Pirate Warriors 4 Fiyatı: 186,75 TLDragon Ball Z: Kakarot Fiyatı: 179,40 TL