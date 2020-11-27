Spotify çöktü mü? Spotify giriş yapamıyorum ve bir şeyler ters gitti hatası neden olur?
Spotify çöktü mü soruları, giriş yapmak isteyen kişilerin karşılaştığı ' bir şeyler ters gitti hatası', 'geçerli şarkı çalınamıyor' ve hata kodu sorunları, pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Spotify çöktü mü ve Spotify giriş yapamıyorum ve bir şeyler ters gitti hatası neden olur? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Spotify çöktü izlenimine sebep olan hatalar pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Şu ana kadar 'bir şeyler ters gitti hatası', 'geçerli şarkı çalınamıyor' hataları ile karşılaşan pek çok kişi, internet üzerinden detayları araştırıyor. Peki, Spotify çöktü mü? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Spotify, yaşanan sıkıntı dolayısıyla henüz resmi bir açıklama yapmazken, Spotify'da anlık sunucu sorunları nedeniyle sorun yaşandığı düşünülüyor.
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Spotify'a 'Hack' şoku!
Apple Music ile birlikte dijital müzik platformlarının en önemli isimlerinden biri olan ve 300 milyonu aşkın kullanıcıya ev sahipliği yapan Spotify, siber saldırıya uğradı. Bu saldırı neticesinde 300 binin üzerinde kullanıcının bilgileri çalınırken, diğer 300 milyon hesabın durumu da merak ediliyor.
Spotify saldırı sonrası detaylı bilgi vermekten kaçınırken, çalınan hesaplarda e-posta adresleri, şifre, kart bilgileri ve açık adres bilgileri yer alıyor. Ancak bu bilgilerin hangilerinin hacker'ların elinde olduğu henüz bilinmiyor.
Siz de Spotify kullanıyorsanız bu bilgilerinizi gözden geçirmenizde fayda var. Şifre değişikliğine kesinlikle gitmelisiniz.
Spotify yetkilileri, olayın ardından, kullanıcılardan şifrelerini değiştirmelerini ve aynı şifreleri diğer platformlarda kullanmamalarını önerdi.