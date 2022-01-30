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Sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte öğretmen atamasında son durum

#MEB#Atama#Sözleşmeli Öğretmen Ataması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınavların sonuçlarını açıklamış, ardından da tercih işlemine başlamıştı. Tercihleri online olarak yapan öğretmen adayları şimdi sonuçlara odaklandı. Peki, sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

1/4Sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak İşte öğretmen atamasında son durum

Sözleşmeli öğretmen istihdamında, sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adayların başarılı sayıldığı ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkı kazandığı açıklanmıştı. Tüm gözler şimdi MEB'in başlattığı tercih sürecinin sonuçlarında. İşte, öğretmen atamalarında son durum...

2/4Sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak İşte öğretmen atamasında son durum

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilmişti. Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından atama tercihlerinin alınması süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak.

3/4ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN?

MEB'in takvimine göre, atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

4/4ATAMALAR NASIL YAPILACAK

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

 

 

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#MEB#Atama#Sözleşmeli Öğretmen Ataması