Soymadan pişirmeye evde yumurta tüketirken bu ipuçları çok işinize yarayacak
Yumurta tüketirken çok işinize yarayacak birkaç püf noktasını sizin için derledik. Şimdiden kolay gelsin…
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1
Yumurta hepimizin evlerindeki en temel gıda maddelerinden biri. En sağlıklı proteinlerin başında gelmesinin yanı sıra çok da doyurucu. Yumurta tüketirken çok işinize yarayacak birkaç püf noktasını sizin için derledik. Şimdiden kolay gelsin…
2
Yumurta buzdolabında saklanmalıdır. Birçok kişi yumurtayı dolaba koymadan önce dışı kirli olduğu için yıkıyor ama bu çok büyük bir hata. Yıkadığınız takdirde yumurtanın dışındaki bakteriler kabuktaki gözeneklerden içeri girer. Faydadan çok zararı vardır yani…
3
Yumurtanın tazeliğini test etmenin en kolay yolu bir bardağa su doldurup yumurtayı içine atmaktır. Bardağın dibine batan yumurta taze, suyun üzerinde yüzen yumurta ise bayattır.
4
Yumurtayı kırdığınızda ufak kabuk parçaları da içine kaçtıysa hiç üzülmeyin. Yumurtanın kabuğunu kaşık gibi kullanarak büyük parçaları toplayabilirsiniz. Ancak yumurtanın dışı kirliyse ve içiyle temas etmesini istemiyorsanız parmağınızı ıslatıp ucuyla yumurta kabuklarını toparlayabilirsiniz.
5
Haşlanmış yumurtayı kolayı soymanın yollarından biri haşlama suyuna bir tutam karbonat ya da 1 tatlı kaşığı sirke eklemektir. Bir diğer yol ise yumurtanın sivri olmayan ucuna iğneyle bir delik açmaktır. Eğer birden fazla yumurtayı aynı anda soymak isterseniz büyükçe bir kavanozun üçte birine su doldurup yumurtaları içine koymak ve çalkalamak da bir çözüm olabilir. Yumurtalar kabuklarından kolayca ayrılacaktır.
6
Yumurtanın kokusu birçok kişinin şikayet ettiği noktalardan. Sıcak yumurtanın kokusunu artırır. Doğrudan sıcak suda haşlamak yerine soğuk suya koyup yavaş yavaş ısıttığınız yumurta daha az kokar. Aynı şekilde bulaşıklara sinmiş yumurta kokusunu da soğukla yıkayarak çıkarabilirsiniz. Limon ve sirke de hem bulaşıklarınıza hem de bulaşık makinenize sinmiş yumurta kokusunu ortadan kaldırmakta çok işe yarar.
7
Yumurtanın sarısını beyazından ayırmak için bir pet şişeden yardım alabilirsiniz. Şişenin ağzıyla yumurtanın sarısını vakumlayarak kolayca başka bir kaba aktarabilirsiniz.
8
Rafadan yumurta 3, katı yumurta ise 15 dakika haşlanır. Ancak bu süreyi uzatırsanız yumurtanız yeşermeye başlar. Bu da vitamin ve minerallerini kaybettiği anlamına gelir.