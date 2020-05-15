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GeriMagazin Sorumsuz küçük kız! Kate'in kızını 'topa tuttular'
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Haber Giriş: 15 Mayıs 2020 - 10:29,

Sorumsuz küçük kız! Kate'in kızını 'topa tuttular'

İngiliz kraliyet ailesinin küçük üyesi Prenses Charlotte, kelimenin tam anlamıyla 'topa tutuldu.'

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1YARDIM ETKİNLİĞİ GÜNDEM OLDU
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YARDIM ETKİNLİĞİ GÜNDEM OLDU

Henüz 5 yaşında olan Charlotte, geçtiğimiz haftalarda ailesiyle birlikte karantinada bulunduğu Norfolk yakınlarında halka makarna paketi dağıtırken sergilediği görüntü nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Küçük prensesin bu tavrı "sorumsuzluk" olarak nitelendirildi.

Backgrid UK, Splash News 

2MAKARNA PAKETLERİ DAĞITMIŞTI
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MAKARNA PAKETLERİ DAĞITMIŞTI

Prenses Charlotte, beşinci doğum gününde Norfolk yakınlarında yaşayan, koronavirüs karantirasında olan emekli ve ihtiyaç sahiplerine makarna paketleri dağıtmıştı.

3SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞILDI
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SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞILDI

Bu sırada annesi Kate Middleton tarafından çekilen pozları da daha sonra basına servis edilmiş, Prens William ile Kate Middleton'ın resmi Instagram hesabında da paylaşılmıştı.

4GİYSİLERİ SORUN OLDU
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GİYSİLERİ SORUN OLDU

İlk zamanlarda büyük beğeni toplayan bu pozlar son günlerde eleştiri oklarının hedefine oturdu. Bunun nedeni ise Charlotte'un kıyafeti. 

5YORUM YAĞDI
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YORUM YAĞDI

Küçük prensesin, anne ve babasının gözetiminde gerçekleştirdiği bu yardım etkinliği sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine yol açtı.

6MASKE TAKMASI GEREKİRDİ
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"MASKE TAKMASI GEREKİRDİ"

Birçok kişi Charlotte'un neden koronavirüs salgınından etkilenmemek için maske yada eldiven gibi koruyucu ekipman kullanmadığını sordu.

7BU SORUMSUZLUK
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'BU SORUMSUZLUK"

Bir Twitter kullanıcısı "Charlotte neden maske ve eldiven giymeden makarna dağıtıyor? Bu sorumsuzluk" diye yorum yaptı.

8ÇOCUKLAR TAŞIYICI OLABİLİR
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"ÇOCUKLAR TAŞIYICI OLABİLİR"

Bir başka kullanıcı da "Çocuklar, kendileri etkilenmeseler bile virüs taşıyıcısı olabilirler. Charlotte da maske giymeliydi" diyerek görüşünü bildirdi.

9MİNİK PRENSESİ SAVUNDULAR
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MİNİK PRENSES'İ SAVUNDULAR

Bu yorumlara karşı çıkan birçok başka kullanıcı da oldu. Onlar da Charlotte'un insanlarla yüz yüze temas etmediğini, sadece kapılarını makarna paketleri bıraktığını belirtti.

10ELEŞTİRİLERE KARŞI ÇIKTILAR
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ELEŞTİRİLERE KARŞI ÇIKTILAR

Birçok kişi, ailesinin yardım etkinliğine katılan küçük kızın karşılaştığı bu kadar eleştirinin haksızlık olduğunu savundu.

11O SADECE KÜÇÜK BİR ÇOCUK
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O SADECE KÜÇÜK BİR ÇOCUK

Bazı kişiler de anne ve babasının yapmasını istediği bir şeyi yapan küçük bir kızın bunca ağır eleştiri altında kalmasına karşı çıktı. Dolayısıyla burada eleştirilecek kişinin Charlotte değil, etkinliği düzenleyen kişiler olması gerektiğini savunanlar da oldu.

12TAHT İÇİN DÖRDÜNCÜ SIRADA
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TAHT İÇİN DÖRDÜNCÜ SIRADA

Prens William ile Kate Middleton'ın ortanca çocuğu olan Charlotte, dedesi Prens Charles, babası Prens William, büyük erkek kardeşi Prens George'dan sonra taht için dördüncü sırada yer alıyor.

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