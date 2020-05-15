Sorumsuz küçük kız! Kate'in kızını 'topa tuttular'

O SADECE KÜÇÜK BİR ÇOCUK Bazı kişiler de anne ve babasının yapmasını istediği bir şeyi yapan küçük bir kızın bunca ağır eleştiri altında kalmasına karşı çıktı. Dolayısıyla burada eleştirilecek kişinin Charlotte değil, etkinliği düzenleyen kişiler olması gerektiğini savunanlar da oldu.