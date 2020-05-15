Sorumsuz küçük kız! Kate'in kızını 'topa tuttular'
İngiliz kraliyet ailesinin küçük üyesi Prenses Charlotte, kelimenin tam anlamıyla 'topa tutuldu.'
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YARDIM ETKİNLİĞİ GÜNDEM OLDU
Henüz 5 yaşında olan Charlotte, geçtiğimiz haftalarda ailesiyle birlikte karantinada bulunduğu Norfolk yakınlarında halka makarna paketi dağıtırken sergilediği görüntü nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Küçük prensesin bu tavrı "sorumsuzluk" olarak nitelendirildi.
Backgrid UK, Splash News
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MAKARNA PAKETLERİ DAĞITMIŞTI
Prenses Charlotte, beşinci doğum gününde Norfolk yakınlarında yaşayan, koronavirüs karantirasında olan emekli ve ihtiyaç sahiplerine makarna paketleri dağıtmıştı.
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SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞILDI
Bu sırada annesi Kate Middleton tarafından çekilen pozları da daha sonra basına servis edilmiş, Prens William ile Kate Middleton'ın resmi Instagram hesabında da paylaşılmıştı.
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GİYSİLERİ SORUN OLDU
İlk zamanlarda büyük beğeni toplayan bu pozlar son günlerde eleştiri oklarının hedefine oturdu. Bunun nedeni ise Charlotte'un kıyafeti.
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YORUM YAĞDI
Küçük prensesin, anne ve babasının gözetiminde gerçekleştirdiği bu yardım etkinliği sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine yol açtı.
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"MASKE TAKMASI GEREKİRDİ"
Birçok kişi Charlotte'un neden koronavirüs salgınından etkilenmemek için maske yada eldiven gibi koruyucu ekipman kullanmadığını sordu.
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'BU SORUMSUZLUK"
Bir Twitter kullanıcısı "Charlotte neden maske ve eldiven giymeden makarna dağıtıyor? Bu sorumsuzluk" diye yorum yaptı.
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"ÇOCUKLAR TAŞIYICI OLABİLİR"
Bir başka kullanıcı da "Çocuklar, kendileri etkilenmeseler bile virüs taşıyıcısı olabilirler. Charlotte da maske giymeliydi" diyerek görüşünü bildirdi.
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MİNİK PRENSES'İ SAVUNDULAR
Bu yorumlara karşı çıkan birçok başka kullanıcı da oldu. Onlar da Charlotte'un insanlarla yüz yüze temas etmediğini, sadece kapılarını makarna paketleri bıraktığını belirtti.
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ELEŞTİRİLERE KARŞI ÇIKTILAR
Birçok kişi, ailesinin yardım etkinliğine katılan küçük kızın karşılaştığı bu kadar eleştirinin haksızlık olduğunu savundu.
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O SADECE KÜÇÜK BİR ÇOCUK
Bazı kişiler de anne ve babasının yapmasını istediği bir şeyi yapan küçük bir kızın bunca ağır eleştiri altında kalmasına karşı çıktı. Dolayısıyla burada eleştirilecek kişinin Charlotte değil, etkinliği düzenleyen kişiler olması gerektiğini savunanlar da oldu.
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TAHT İÇİN DÖRDÜNCÜ SIRADA
Prens William ile Kate Middleton'ın ortanca çocuğu olan Charlotte, dedesi Prens Charles, babası Prens William, büyük erkek kardeşi Prens George'dan sonra taht için dördüncü sırada yer alıyor.