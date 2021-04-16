Sony 2021 Dünya Fotoğraf Ödülleri'ni kazananlar belli oldu

Manzara dalında ise "Sessiz mahalle" fotoğrafı ile İranlı Majid Hojjati 1. oldu.Hojjati eserini, "İşte sessiz mahalleler: İnsanlığın varlığından muaf yerler. Sessizliklerinin gürültüsü her yerden duyulabiliyor. Ancak biz bu yerlerde hiçbir şey duymamaya mahkumuz" sözleriyle anlattı.