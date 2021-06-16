Son dakika... Sağlık Bakanı Koca yeni uygulamayı duyurdu! Koronavirüs aşılamasında flaş gelişme

50 MİLYON AŞILANIRSA... Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da bu hızla gidilirse, eylül ayı başında toplumsal bağışıklığa ulaşılabileceğine dikkat çekti ve şunları söyledi: “Hızlı bir şekilde toplumsal bağışıklığa doğru yol alıyoruz. Sırası gelen vatandaşların aşı olması ve kurallara uyması ile beraber eşit hızla ancak normal yaşama doğru yol alabileceğimizi söylemek mümkün. Her şey yolunda giderse toplumun yüzde 60’ının bağışık ya da bir başka ifade ile aşılanmış olması günlük yaşama dönmek için uygun gibi görünüyor. Biz bunu daha iyi olması için yüzde 70 gibi bir rakam olarak düşünürsek, nüfusumuza göre oranlarsak, yaklaşık 56-57 milyon vatandaşımız ediyor. Hızlı bir şekilde 50 milyonun üzerinde vatandaşımız aşılandığında iyi bir noktaya doğru yol alacağımızı söylemek mümkün.”