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Haber Giriş: 01 Mart 2021 - 21:14 | 

Hangi illerde okullar açılacak? Okulların açılacağı iller Kabine Toplantısı sonrası açıkladı

Hangi illerde okulların açılacağı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Okulların açılacağı iller Kabine Toplantısı’nın ardından belli oldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitime devam edilen iller hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacaktır.’ dedi ve açıklamasının devamında risk grubuna göre hangi illerde ortaokullar ve liseler dahil eğitime başlanılacağını duyurdu. İşte okulların açılacağı iller hakkında açıklama

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Okulların açılacağı iller ile ilgili açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, ‘Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacaktır.’ dedi ve açıklamasında Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacağını duyurdu. İşte o iller

2HANGİ İLLERDE OKULLAR AÇILACAK

HANGİ İLLERDE OKULLAR AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, ‘Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacaktır.’ dedi.

Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.

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Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu), Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Orta riskli iller Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars oldu.

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır Kovid-19'da düşük riskli(mavi) iller oldu.

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