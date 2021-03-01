Hangi illerde okullar açılacak? Okulların açılacağı iller Kabine Toplantısı sonrası açıkladı

Okulların açılacağı iller ile ilgili açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, ‘Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacaktır.’ dedi ve açıklamasında Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacağını duyurdu. İşte o iller