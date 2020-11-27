Son dakika haberler: Tayland'da buldular... Tam 5 bin yaşında!

“Geçmişe bir pencere açacak” Uzmanlar, 12 metre uzunluğundaki iskeletin Bryde balinasının bir parçası olduğunu kaydederken keşfin özellikle deniz seviyeleri ve biyolojik çeşitlilik üzerine araştırmalar için "geçmişe bir pencere" sağlayacağını savunuyor.