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Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 10:24 | 

Son dakika haberi: Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, esnafa kira desteği ve diğer önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve esnafa yapılacak kira yardımı hakkında önemli değerlendirmeler yaptı. İşte, Erdoğan'ın açıklamaları

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Son dakika haberi.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin de ele alındığı kritik Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni önlemler kapsamında yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olacağını duyurdu: "Sokağa çıkma sınırlaması, 31 Aralık perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacak." Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca esnafa kira desteğinin detaylarını açıklayarak, "İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısının ana gündem konularından biri de kira düzenlemesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kiralarda da düzenlemeye gidiyoruz. Kabine Toplantısı'nda ele alacağız' sözlerinin ardından binlerce kişi, düzenlemenin detaylarını merak ediyor. Erdoğan yaptığı açıklamada kira düzenlemesinin detaylarını paylaştı. İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.

Son dönemde ABD ve Avrupa'da ülkemize yaptırım söylemlerinin artmış olması üzüntü vericidir. Halbuki Türkiye, Avrupa'dan yıllardır söz verdiği tam üyelik sözünü yerine getirmeyi beklemektedir. Biz komşularıyla ya da herhangi bir ülkeyle çatışma içinde olmak isteyen bir ülke değiliz. Kimsenin hakkına el uzatmadığımız gibi kimsenin de hakkımıza el uzatmasına izin vermeyiz. Nerede bir haksızlık ve ya zulüm varsa tepkimizi ortaya koyarak, adaletin tesisi için tavrımızı ortaya koyuyoruz. Ay yıldızlı al bayrağımız, dünyanın 4 bir köşesinde adalet, özgürlük ve hukuk mücadelesini temsil ediyor.

'KARABAĞ ARTIK ŞANLI BİR ZAFERİ İFADE EDİYOR'

Türkiye ve Azerbaycan bu hissiyatla öz kardeş olarak selamlaşmış ve yepyeni bir köprü inşa etmiştir. Azerbaycan, 44 gündür süren vatan muharebesini zaferle taçlandırmıştır. Dağlık Karabağ'ın vatan hasreti son bulmuştur. Karabağ artık donmuş bir ihtilafı değil, hakkın batıla galip gelmesi sonucunda kazanılmış şanlı bir zaferi ifade ediyor. Azerbaycan Bayrağı, 30 yıllık bir aranın ardından gururla dalgalanıyor. Bakü sokaklarında ellerinde, arabalarında ve balkonlarında Türkiye Azerbaycan bayrağı taşıyan Azerbaycanlı kardeşlerimizin coşkusuna biz de ortak olduk. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarında yeniden imar ve kalkınma projelerini değerlendirdik. Artık pasaport yok, kimlikle Azerbaycan'a gidip geleceğiz. Değerli kardeşim Aliyev'e selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Vatan, bayrak uğruna hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Boral tan faciasında, tek parti CHP'sinin tarihimize sürdüğü utanç lekesini temizlemeyi bahşettiği için hamd ediyorum.

TBMM'DE 2021 BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

TBMM'de sürmekte olan 2021 yılı bütçe kanunları görüşmelerinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Her küresel kriz döneminde olduğu gibi ülkemiz ekonomisiyle ilgili olumsuz değerlendirmeler yapılırken, hep biz farklı yaklaşımlar içerisinde olduk. Biz Türkiye olarak bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacağımızı söylemiştik. Daha önce ülkemizle ilgili olumsuz tablolar çizen kurumlar, değerlendirmelerini bizim dediğimiz yere getirmeye başladılar. Üretimin ticaretin ve finansın tek merkezli hale dönüşmesinin sıkıntıları pandemide daha iyi göründü.

2Son dakika.. YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
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Son dakika.. YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Sokağa çıkma sınırlaması, 31 Aralık perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır.

Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının kadrolarına göre vazife malüllüğü ya da meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacak. Cumhurbaşkanı olarak salgın sürecinin yönetimin görev alan kurumlarımızın tüm çalışmalarını takip ediyorum.

3ESNAFA KİRA DESTEĞİ
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ESNAFA KİRA DESTEĞİ

Pek çok yerde salgının yeniden yükselişe geçmesi işimizi zorlaştırıyor. Her şeye rağmen yatırım, istihdam ve üretilebilirliği sürdürmek için tedbirlerimizi almaya hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz.

Tüm vatandaşlarımızla birlikte esnafımızın tüccarımızın yanında olduk. Verdiğimiz nakit desteklerinin tutarı, 45 milyar lirayı buldu. Biz dün olduğu gibi bugün de samimiyetle esnaflarımıza ve tüccarlarımıza destek olmayı sürdürüyoruz. Bu amaçla Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarıyla ilgili faiz ve stopaj oranlarını düşürmüştük. Son zamanlarda Türk Lirası cinsi olan varlıklara güveni arttırmak için piyasa dostu adımlar atıldı. Risk priminde düşüş, Türk lirasında değerlenme yaşandı. İktidarda bulunduğumuz 18 yıl boyunca mali disiplinin korunması hususunda özen gösterdik. Merkezi yönetim, bütçe açığının milli gelire oranını 2020 için %4,9 olarak hedeflemiştik. Gerçekleşmeler 2020 yılını %4,5 altında bütçe açığıyla kapatacağını gösteriyor. Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek, mücadelemize destek vermelerini bekliyorum. Türkiye'de toplam borçların milli gelire oranı, yüzde 167 ile yönetilebilir bir seviyededir. Ülkemiz güçlü bankacılık sistemi sayesinde yerli ve yabancı yatırımcıların ihtiyaçları olan desteğe sahiptir. Geçmişte enflasyonla nasıl baş ettik ve tek hanelere düşürdüysek şimdi de bunu sağlayacağız.

Son kabine toplantımızda ilave tedbirleri milletimizle paylaştık. Bugün de alınan sonuçları değerlendirdik. Uyguladığımız tedbirlerin olumlu etkilerini görmeye başladık. Bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak hepimiz için milli bir görevdir. Bu çerçevede bazı müjdeleri milletimizle paylaşmak istiyorum.

Yıl sonuna kadar %20'den %10'a indirdiğimiz stopaj süresini, 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz.

%18'den %8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetindeki KDV oranını, 1 Haziran'a kadar uygulamaya devam edeceğiz.

Birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin sürelerinin de 1 Haziran'a uzatıma gittik.

Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran'a kadar uzattık.

Belediyelere mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların, irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımından kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı sağladık.

KİRA DESTEĞİ

806 bin vatandaşımız ile kısıtlamalar ile salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişi olan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız.

Ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık bir desteği esnafımızın hizmetine sunmuş bulunuyoruz.

Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır.

İş yeri kira olan esnafımıza yine 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız.

Önümüzdeki 3 aylık süreçte esnafımıza toplam 5 milyarlık destek sağlamayı hedefliyoruz.Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme sürelerini başvuru şartı aramaksızın 1 yıl erteliyoruz.

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